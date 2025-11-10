Осень – идеальное время для ароматных домашних десертов, которые дарят ощущение тепла и уюта. Один из самых простых, но при этом невероятно вкусных вариантов – запечённые яблоки с мёдом и орехами. Этот десерт готовится из доступных ингредиентов, отличается натуральной сладостью и приятным ароматом корицы. Его можно подавать как самостоятельное лакомство или дополнить шариком мороженого либо ложкой сметаны. Запечённые яблоки прекрасно подойдут и для семейного чаепития, и для лёгкого перекуса после работы.

Идея приготовления ароматных запечённых яблок с мёдом и корицей опубликована на странице фудблогерши darynaivanova.blog в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

грецкие или другие орехи – 70 г

изюм – 1 ст.л.

мёд – 2 ст. л.

корица по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте яблоки, срежьте верхушки и аккуратно удалите сердцевину, не прорезая дно.

2. Измельчите орехи, смешайте их с изюмом, мёдом и корицей – это будет ароматная начинка.

3. Наполните яблоки подготовленной смесью и выложите их в форму для запекания.

4. Налейте на дно формы примерно 1 см воды – это поможет сохранить сочность фруктов во время запекания.

5. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте 20-30 минут, пока яблоки не станут мягкими и ароматными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: