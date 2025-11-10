Вкусные запеченные яблоки с медом и орехами: как приготовить уютный осенний десерт
Осень – идеальное время для ароматных домашних десертов, которые дарят ощущение тепла и уюта. Один из самых простых, но при этом невероятно вкусных вариантов – запечённые яблоки с мёдом и орехами. Этот десерт готовится из доступных ингредиентов, отличается натуральной сладостью и приятным ароматом корицы. Его можно подавать как самостоятельное лакомство или дополнить шариком мороженого либо ложкой сметаны. Запечённые яблоки прекрасно подойдут и для семейного чаепития, и для лёгкого перекуса после работы.
Идея приготовления ароматных запечённых яблок с мёдом и корицей опубликована на странице фудблогерши darynaivanova.blog в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- грецкие или другие орехи – 70 г
- изюм – 1 ст.л.
- мёд – 2 ст. л.
- корица по вкусу
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте яблоки, срежьте верхушки и аккуратно удалите сердцевину, не прорезая дно.
2. Измельчите орехи, смешайте их с изюмом, мёдом и корицей – это будет ароматная начинка.
3. Наполните яблоки подготовленной смесью и выложите их в форму для запекания.
4. Налейте на дно формы примерно 1 см воды – это поможет сохранить сочность фруктов во время запекания.
5. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте 20-30 минут, пока яблоки не станут мягкими и ароматными.
