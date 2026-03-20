Вкусные жареные лаваши на сковородке: готовятся на сковородке
Лаваш с начинкой – сытный вариант перекуса на любой случай. У вас получится полноценное блюдо, над которым не нужно стоять часами. Это очень вкусно и питательно.
Идея приготовления сытных лавашей с начинкой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш
- колбаса
- помидор
- твёрдый сыр
- зелень
- майонез, соль, яйца
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты порезать кубиком и смешать с майонезом
2. Выложить на лаваш.
3. Скрутить лаваши.
4. Каждый лаваш окунуть в яйцо.
5. Обжарить до золотистости.
