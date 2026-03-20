Лаваш с начинкой – сытный вариант перекуса на любой случай. У вас получится полноценное блюдо, над которым не нужно стоять часами. Это очень вкусно и питательно.

Идея приготовления сытных лавашей с начинкой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш

колбаса

помидор

твёрдый сыр

зелень

майонез, соль, яйца

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать кубиком и смешать с майонезом

2. Выложить на лаваш.

3. Скрутить лаваши.

4. Каждый лаваш окунуть в яйцо.

5. Обжарить до золотистости.

