Вкусные жареные пирожки с капустой: делимся элементарным рецептом
Жареные домашние пирожки – сытное и вкусное блюдо, которое любят многие. И готовятся они очень просто, первым делом нужно сделать удачное тесто на теплом молоке. Начинка для пирожков может быть из капусты, грибов, фасолью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с тушеной капустой.
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко 250 мл
- сухие дрожжи 1 ч.л
- сахар 1 ст.л
- соль 1 ч.л
- майонез 2 ст. л
- мука 370-400 г
- растительное масло 1 ст.л
Начинка:
- капуста 600 г
- лук 1 шт
- морковь 1 шт
- соус острый 1,5 ст.л
- вода 50 мл
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Для теста: в миску влить теплое молоко, всыпать дрожжи и сахар, перемешать. Добавить соль, майонез, перемешать и просеять муку. Замесить мягкое тесто. Миску смазать растительным маслом, переложить тесто, накрыть пленкой и полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа или до увеличения в 2-3 раза.
2. Начинка: на растительном масле обжарить лук, добавить натертую морковь и готовить 2-3 минуты, всыпьте подсоленную капусту, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 15 минут, периодически помешивая. Добавьте соус и специи, готовьте до готовности капусты (минут 5). Остудите начинку.
3. Тесто разделите на 14-16 частей, раскатайте, выложите начинку и сформируйте пирожки, хорошенько защипывая края с помощью муки.
Жарьте на достаточном количестве масла с обеих сторон на небольшом огне!
