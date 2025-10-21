Жареные домашние пирожки – сытное и вкусное блюдо, которое любят многие. И готовятся они очень просто, первым делом нужно сделать удачное тесто на теплом молоке. Начинка для пирожков может быть из капусты, грибов, фасолью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с тушеной капустой.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко 250 мл

сухие дрожжи 1 ч.л

сахар 1 ст.л

соль 1 ч.л

майонез 2 ст. л

мука 370-400 г

растительное масло 1 ст.л

Начинка:

капуста 600 г

лук 1 шт

морковь 1 шт

соус острый 1,5 ст.л

вода 50 мл

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

растительное масло

Способ приготовления:

1. Для теста: в миску влить теплое молоко, всыпать дрожжи и сахар, перемешать. Добавить соль, майонез, перемешать и просеять муку. Замесить мягкое тесто. Миску смазать растительным маслом, переложить тесто, накрыть пленкой и полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа или до увеличения в 2-3 раза.

2. Начинка: на растительном масле обжарить лук, добавить натертую морковь и готовить 2-3 минуты, всыпьте подсоленную капусту, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 15 минут, периодически помешивая. Добавьте соус и специи, готовьте до готовности капусты (минут 5). Остудите начинку.

3. Тесто разделите на 14-16 частей, раскатайте, выложите начинку и сформируйте пирожки, хорошенько защипывая края с помощью муки.

Жарьте на достаточном количестве масла с обеих сторон на небольшом огне!

