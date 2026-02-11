Пирожки с яйцом и зеленью – отличный вариант сытного и питательного перекуса. Для основы стоит приготовить творожное тесто. Оно прекрасно прожаривается на сковородке и содержит немного муки.

Идея приготовления жареных пирожков с луком и яйцом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука цельнозерновая – 140 г

яйцо – 1 шт.

творог кисломолочный – 360 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

яйцо отварное – 4 шт.

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Для теста смешать творог, яйцо муку соль, разрыхлитель.

2. Вымешать тесто руками, поставить в холодильник на 30 минут.

3. Отварить яйца, нарезать кубиками, мелко нарезать зелень и перемешать.

4. Присыпать доску мукой, поделить тесто на 4 равные части.

5. Раскатать 1 кусочек в лепешку, добавить в центр начинку и слепить пирожок. С творожным тестом нужно работать влажными руками.

6. Слепить пирожки и жарить на сухой разогретой сковороде с 2 сторон.

