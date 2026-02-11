Вкусные жареные пирожки с яйцами и зеленью: готовятся за считанные минуты
Пирожки с яйцом и зеленью – отличный вариант сытного и питательного перекуса. Для основы стоит приготовить творожное тесто. Оно прекрасно прожаривается на сковородке и содержит немного муки.
Идея приготовления жареных пирожков с луком и яйцом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука цельнозерновая – 140 г
- яйцо – 1 шт.
- творог кисломолочный – 360 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яйцо отварное – 4 шт.
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Для теста смешать творог, яйцо муку соль, разрыхлитель.
2. Вымешать тесто руками, поставить в холодильник на 30 минут.
3. Отварить яйца, нарезать кубиками, мелко нарезать зелень и перемешать.
4. Присыпать доску мукой, поделить тесто на 4 равные части.
5. Раскатать 1 кусочек в лепешку, добавить в центр начинку и слепить пирожок. С творожным тестом нужно работать влажными руками.
6. Слепить пирожки и жарить на сухой разогретой сковороде с 2 сторон.
