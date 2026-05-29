Банановый кекс – одна из самых простых домашних выпечек, которую легко приготовить без сложных ингредиентов. Благодаря спелым бананам тесто получается нежным, влажным и очень ароматным. Такой кекс прекрасно подходит к чаю или кофе, а также подходит для быстрого домашнего десерта. На приготовление требуется минимум времени, а результат всегда удачный. Особенно удобно готовить этот рецепт, когда дома остались спелые бананы.

Идея приготовления вкусного бананового кекса к чаю опубликована на странице фудблогера yamaryna.food в Instagram.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 200 г

сливочное масло – 50 г

сахар – по вкусу

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Бананы очистите и хорошо разомните вилкой до состояния пюре.

2. Добавьте яйца, сахар и растопленное сливочное масло. Все перемешайте до однородной консистенции.

3. Постепенно всыпьте муку, добавьте разрыхлитель и щепотку соли. Еще раз тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков.

4. Форму для выпекания слегка смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите.

5. Выпекайте банановый кекс в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут до румяной корочки.

6. Готовый кекс немного охладите перед подачей. Он получается очень мягким, ароматным и прекрасно подходит как теплым, так и полностью охлажденным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: