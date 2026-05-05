Домашний десерт без выпекания – это всегда удобно и быстро. Особенно, когда хочется чего-то нежного и сладкого без лишних хлопот. Такой вариант легко приготовить даже без опыта. Ингредиенты простые, а результат получается очень приятным на вкус. Попробуйте сделать этот десерт – он точно понравится.

Идея приготовления вкусного десерта "Молочный пломбир" без выпекания опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл.

желатин – 20 г

сахар – 70 г

желтки – 3 шт.

сметана – 300 г

Способ приготовления:

1. Налейте 100 мл молока и залейте им желатин. Оставьте на несколько минут, чтобы он набух.

2. В отдельной миске смешайте желтки с сахаром до однородности. Влейте остальное молоко и хорошо перемешайте.

3. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь.

4. Постоянно помешивайте, пока масса начнет слегка густеть и появятся первые признаки кипения. Не доводите до активного кипения.

5. Снимите с огня и немного охладите. Добавьте подготовленный желатин и перемешайте до полного растворения.

6. Введите сметану и еще раз хорошо перемешайте до гладкой консистенции.

7. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник примерно на 2 часа до полного застывания.

8. Перед подачей окуните форму на несколько секунд в горячую воду, чтобы десерт легко отделился. По желанию украсьте шоколадом или другими добавками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: