Когда хочется чего-то сладкого к чаю, но нет желания включать духовку, стоит обратить внимание на простые десерты без выпекания. Один из таких вариантов – нежный воздушный десерт из желе и творога. Для приготовления понадобится всего несколько доступных ингредиентов и минимум времени. Такой десерт получается легким, кремовым и прекрасно подходит охлажденным.

Идея приготовления десерта без выпечки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера tanysha sidoruk в Instagram.

Ингредиенты:

желе – 1 пачка

кипяток – 200 мл.

творог – 200 г.

Способ приготовления:

1. Желе высыпьте в глубокую миску и залейте горячей водой. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились.

2. После этого взбейте массу погружным блендером в течение 1-2 минут.

3. Добавьте творог и еще раз тщательно взбейте до однородной кремовой консистенции без комочков.

4. Готовую массу разлейте в креманки или небольшие стаканы.

5. Поставьте десерт в холодильник до полного застывания.

6. Подавайте охлажденным. По желанию сверху можно добавить ягоды, тертый шоколад или измельченные орехи. Такой быстрый десерт без выпекания прекрасно подойдет для семейного чаепития или легкого сладкого перерыва в течение дня.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: