В жаркие летние дни особенно хочется лёгкой и освежающей еды, приготовление которой не требует длительного пребывания у плиты. Именно поэтому домашний холодник остаётся одним из самых популярных сезонных блюд. Он прекрасно сочетает в себе свежие овощи, зелень и нежный вкус кефира. Такой холодный суп получается сытным, освежающим и особенно вкусен после нескольких часов настаивания в холодильнике.

Как приготовить домашний холодник со свеклой, рассказала фудблогер cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

свекла вареная – 2-3 шт.

вареные яйца – 4 шт.

свежие огурцы – 4 шт.

укроп – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

зеленый лук – 1 пучок

кефир 2,5% – 1 л

вода – 1,5–2 л

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления холодника заранее отварите свеклу и яйца, после чего полностью их остудите.

2. Свеклу натрите на крупной терке или нарежьте мелкой соломкой, в зависимости от желаемой текстуры готового блюда.

3. Свежие огурцы нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца также нарежьте кубиками или натрите на терке. Укроп, петрушку и зеленый лук мелко порубите ножом.

4. В большую кастрюлю переложите подготовленную свеклу, огурцы, яйца и всю зелень.

5. Тщательно перемешайте ингредиенты.

6. Влейте кефир и добавьте холодную воду. Количество воды можно регулировать в зависимости от того, какой консистенции вы хотите получить холодник. Посолите и поперчите по вкусу.

7. Еще раз хорошо перемешайте блюдо до однородности. После этого поставьте кастрюлю в холодильник как минимум на несколько часов. За это время все ингредиенты соединятся, а вкус станет более насыщенным и гармоничным.

8. Подавать домашний холодник лучше всего хорошо охлажденным. По желанию каждую порцию можно украсить дополнительной зеленью или половинкой вареного яйца.

9. Такой холодник на кефире станет отличным вариантом для летнего обеда, когда хочется чего-то легкого, свежего и в то же время сытного.

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