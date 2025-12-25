Домашний мясной рулет – вкусная праздничная закуска. Впереди Новый год, поэтому стоит сохранить рецепт и удивить родных вкусным блюдом.

Идея приготовления вкусного мясного рулета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

обрезки из битка – 1 кг.

смесь специй

курага – 150 г

Способ приготовления:

1. Выложите обрезки мяса на пергаментную бумагу одним слоем, без пробелов.

2. Хорошо отбейте молотком, чтобы выровнять толщину и сделать пласт более плотным.

3. Посыпьте смесью специй.

4. Выложите курагу равномерно по всей поверхности.

5. Аккуратно заверните в плотный рулет с помощью пергаментной бумаги.

6. Наденьте рулетную сетку, чтобы мясо держало форму.

7. Поставьте в холодильник на 2 суток, чтобы рулет просолился и стабилизировался.

8. После вызревания запекайте 3 часа при 70°C.

