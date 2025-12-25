Вкусный домашний рулет из свинины: делимся простым рецептом праздничной закуски
Домашний мясной рулет – вкусная праздничная закуска. Впереди Новый год, поэтому стоит сохранить рецепт и удивить родных вкусным блюдом.
Идея приготовления вкусного мясного рулета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- обрезки из битка – 1 кг.
- смесь специй
- курага – 150 г
Способ приготовления:
1. Выложите обрезки мяса на пергаментную бумагу одним слоем, без пробелов.
2. Хорошо отбейте молотком, чтобы выровнять толщину и сделать пласт более плотным.
3. Посыпьте смесью специй.
4. Выложите курагу равномерно по всей поверхности.
5. Аккуратно заверните в плотный рулет с помощью пергаментной бумаги.
6. Наденьте рулетную сетку, чтобы мясо держало форму.
7. Поставьте в холодильник на 2 суток, чтобы рулет просолился и стабилизировался.
8. После вызревания запекайте 3 часа при 70°C.
