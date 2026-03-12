Вкусный домашний торт из блинов: выпекать не придется
Вкусный домашний торт можно приготовить из блинов. Такой десерт не придется выпекать, что значительно экономит время приготовления. При этом, торт идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления блинного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 1 стакан
- молоко – 1 стакан
- кипяченая вода – 1 стакан
- мелкая соли
- масло – 3 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- сметана – 300 мл.
- молоко-200 мл.
- желатин – 25 г
- сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
1. Приготовьте тесто и обжарьте тонкие блины.
2. Дайте им остыть.
3. Блины нарежьте полосками.
4. Сметану взбейте с сахарной пудрой до однородности.
5. Желатин приготовьте по инструкции, растопите и влейте в сметанную массу, постоянно помешивая.
6. Добавьте блины, хорошо перемешайте.
7. Выложите массу в форму, разровняйте.
8. Поставьте в холодное место до полного застывания.
