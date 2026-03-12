Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный домашний торт из блинов: выпекать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Вкусный домашний торт можно приготовить из блинов. Такой десерт не придется выпекать, что значительно экономит время приготовления. При этом, торт идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления блинного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • мука – 1 стакан
  • молоко – 1 стакан
  • кипяченая вода – 1 стакан
  • мелкая соли
  • масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • сметана – 300 мл.
  • молоко-200 мл.
  • желатин – 25 г
  • сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Приготовьте тесто и обжарьте тонкие блины.

2. Дайте им остыть.

3. Блины нарежьте полосками.

4. Сметану взбейте с сахарной пудрой до однородности.

5. Желатин приготовьте по инструкции, растопите и влейте в сметанную массу, постоянно помешивая.

6. Добавьте блины, хорошо перемешайте.

7. Выложите массу в форму, разровняйте.

8. Поставьте в холодное место до полного застывания.

