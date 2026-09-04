Вкусный фаршированный перец на ужин: с мясом и сыром

Фаршированный перец можно приготовить без сложных начинок и длительного пребывания у плиты. Сладкий перец, нежное куриное филе, помидоры и сыр хорошо сочетаются друг с другом и создают сочную начинку. Такое блюдо подходит для обычного семейного ужина, а приготовленные перцы можно заморозить и приготовить позже.

Идея приготовления вкусного фаршированного перца на ужин опубликована на странице talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – несколько шт.

куриное филе – по количеству перцев\

помидоры – по вкусу

моцарелла – для начинки и посыпки

сливочный сыр – по вкусу

петрушка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сладкий перец промойте, разрежьте вдоль пополам и удалите семена и перегородки. Для этого блюда лучше выбирать мясистые плоды, которые хорошо держат форму во время запекания.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Помидоры также нарежьте мелкими кусочками. Если кожица жесткая, предварительно обдайте помидоры кипятком, а затем снимите её.

3. Переложите курицу и помидоры в миску. Добавьте сливочный сыр, измельченную петрушку, моцареллу, сушеный чеснок и паприку. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте начинку, чтобы сыр и специи равномерно распределились.

4. Наполните половинки сладкого перца полученной смесью. Выложите их в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

5. Запекайте фаршированный перец примерно 30-35 минут. За это время куриное филе должно полностью приготовиться, а перец стать мягким.

6. После этого достаньте форму из духовки и посыпьте каждую половинку тертой моцареллой. Верните перец в духовку еще примерно на 10 минут, чтобы сыр хорошо расплавился и подрумянился.

7. Готовый фаршированный перец подавайте горячим. Блюдо получается сочным, ароматным и отлично подходит для семейного ужина. А если хотите приготовить заранее, сформированные перцы можно заморозить, а затем запечь без длительной подготовки.

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