Вкусный фаршированный перец с мясным фаршем для ужина: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт перца

Одно из самых вкусных блюд для сытного обеда и ужина – фаршированный перец. Готовить его можно как с рисом, так и без, а для того, чтобы он был сочным, добавьте в фарш жареную овощную зажарку.

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Домашний фаршированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных фаршированных перцев с мясным фаршем и овощами.

Рецепт перца

Ингредиенты:

  • перец 1 кг (10 шт)

Начинка:

  • фарш 500 г
  • рис 90 г + вода 150 мл
  • лук 2 шт (250 г)
  • морковь 2 шт (200 г)
  • подсолнечное масло для жарки
  • чеснок 4 зуб.
  • соль, черный молотый перец, паприка, хмели-сунели
  • томатный сок 500 мл
  • вода 300 мл + соль
  • укроп, петрушка

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавьте жареный лук и морковь, варенный рис, тертый чеснок, специи.

Начинка для перца

2. Начините перцы фаршем, залейте томатным соком и тушите в духовке до готовности.

Приготовление блюда

Подавайте горячими, со сметаной и зеленью!

Готовый перец

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