Одно из самых вкусных блюд для сытного обеда и ужина – фаршированный перец. Готовить его можно как с рисом, так и без, а для того, чтобы он был сочным, добавьте в фарш жареную овощную зажарку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных фаршированных перцев с мясным фаршем и овощами.

Ингредиенты:

перец 1 кг (10 шт)

Начинка:

фарш 500 г

рис 90 г + вода 150 мл

лук 2 шт (250 г)

морковь 2 шт (200 г)

подсолнечное масло для жарки

чеснок 4 зуб.

соль, черный молотый перец, паприка, хмели-сунели

томатный сок 500 мл

вода 300 мл + соль

укроп, петрушка

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавьте жареный лук и морковь, варенный рис, тертый чеснок, специи.

2. Начините перцы фаршем, залейте томатным соком и тушите в духовке до готовности.

Подавайте горячими, со сметаной и зеленью!

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