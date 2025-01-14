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Вкусный фаршированный перец с мясным фаршем для ужина: простой рецепт
Одно из самых вкусных блюд для сытного обеда и ужина – фаршированный перец. Готовить его можно как с рисом, так и без, а для того, чтобы он был сочным, добавьте в фарш жареную овощную зажарку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных фаршированных перцев с мясным фаршем и овощами.
Ингредиенты:
- перец 1 кг (10 шт)
Начинка:
- фарш 500 г
- рис 90 г + вода 150 мл
- лук 2 шт (250 г)
- морковь 2 шт (200 г)
- подсолнечное масло для жарки
- чеснок 4 зуб.
- соль, черный молотый перец, паприка, хмели-сунели
- томатный сок 500 мл
- вода 300 мл + соль
- укроп, петрушка
Способ приготовления:
1. В мясной фарш добавьте жареный лук и морковь, варенный рис, тертый чеснок, специи.
2. Начините перцы фаршем, залейте томатным соком и тушите в духовке до готовности.
Подавайте горячими, со сметаной и зеленью!
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