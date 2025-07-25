Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
156
Рецепт перца

Фаршированный перец – бюджетное блюдо, которое прекрасно подходит и для обеда, и для ужина. Особенно уместно его приготовить, если у вас есть свежие домашние плоды. Рис для такого рецепта нужно предварительно просто немного приварить – готовить его долго полностью не нужно.

Идея приготовления сочных фаршированных перцев опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram.

Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай

Ингредиенты:

  • фарш
  • лук
  • морковь
  • рис
  • перец
  • томатное пюре
  • сливки
  • зелень

Способ приготовления:

Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай

1. К фаршу добавить на половину отваренный рис, жареную морковь и лук, специи, зелень.

2. Все хорошо перемешать.

Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай

3. Нафаршировать перцы.

4. На дно формы добавить немного масла.

Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай

5. Выложить перцы.

Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай

6. Залить томатным пюре.

Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай

7. Добавить немного воды, соли и сливок. По желанию можно добавить жареный лук с морковью.

8. Оставить под крышкой на 1-2 часа на маленьком огне.

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