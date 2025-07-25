Фаршированный перец – бюджетное блюдо, которое прекрасно подходит и для обеда, и для ужина. Особенно уместно его приготовить, если у вас есть свежие домашние плоды. Рис для такого рецепта нужно предварительно просто немного приварить – готовить его долго полностью не нужно.

Идея приготовления сочных фаршированных перцев опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram.

Ингредиенты:

фарш

лук

морковь

рис

перец

томатное пюре

сливки

зелень

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить на половину отваренный рис, жареную морковь и лук, специи, зелень.

2. Все хорошо перемешать.

3. Нафаршировать перцы.

4. На дно формы добавить немного масла.

5. Выложить перцы.

6. Залить томатным пюре.

7. Добавить немного воды, соли и сливок. По желанию можно добавить жареный лук с морковью.

8. Оставить под крышкой на 1-2 часа на маленьком огне.

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