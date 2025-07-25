Вкусный фаршированный перец с мясом и рисом: рецепт блюда на любой случай
Фаршированный перец – бюджетное блюдо, которое прекрасно подходит и для обеда, и для ужина. Особенно уместно его приготовить, если у вас есть свежие домашние плоды. Рис для такого рецепта нужно предварительно просто немного приварить – готовить его долго полностью не нужно.
Идея приготовления сочных фаршированных перцев опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш
- лук
- морковь
- рис
- перец
- томатное пюре
- сливки
- зелень
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить на половину отваренный рис, жареную морковь и лук, специи, зелень.
2. Все хорошо перемешать.
3. Нафаршировать перцы.
4. На дно формы добавить немного масла.
5. Выложить перцы.
6. Залить томатным пюре.
7. Добавить немного воды, соли и сливок. По желанию можно добавить жареный лук с морковью.
8. Оставить под крышкой на 1-2 часа на маленьком огне.
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