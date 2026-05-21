Грузинский салат – это простое блюдо из свежих овощей, которое прекрасно подходит для легкого ужина или дополнения к мясу. Главный акцент в таком рецепте – ароматная ореховая заправка с кинзой и чесноком. Она делает обычные помидоры и огурцы значительно вкуснее и придает блюду характерного пикантного вкуса. Приготовить такой салат можно буквально за несколько минут.

Идея приготовления вкусного грузинского салата опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.

огурцы – 3 шт.

фиолетовый лук – 1/2 шт.

Ингредиенты для заправки:

кинза – 1 пучок

грецкие орехи – горсть

лимонный сок – из половины лимона

чеснок – 2-3 зубчика

перец чили – половина стручка

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Помойте овощи и нарежьте помидоры средними кусочками. Огурцы нарежьте кружочками или полукольцами, а фиолетовый лук – тонкими слайсами. Переложите все в большую салатницу.

2. Для заправки добавьте в чашу блендера кинзу, грецкие орехи, лимонный сок, очищенный чеснок, перец чили и щепотку соли.

3. Измельчите ингредиенты до густой однородной массы. Если соус получается слишком густым, добавьте несколько ложек воды или немного оливкового масла.

4. Полейте овощи готовой заправкой и хорошо перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты. Перед подачей дайте салату постоять несколько минут, чтобы овощи пропитались ароматами специй и зелени.

5. Подавайте грузинский салат сразу после приготовления. Он прекрасно подходит как отдельное блюдо или как дополнение к запеченному мясу, картофелю или шашлыку.

