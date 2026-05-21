Вкусный грузинский салат из овощей: добавьте пикантную заправку
Грузинский салат – это простое блюдо из свежих овощей, которое прекрасно подходит для легкого ужина или дополнения к мясу. Главный акцент в таком рецепте – ароматная ореховая заправка с кинзой и чесноком. Она делает обычные помидоры и огурцы значительно вкуснее и придает блюду характерного пикантного вкуса. Приготовить такой салат можно буквально за несколько минут.
Идея приготовления вкусного грузинского салата опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.
- огурцы – 3 шт.
- фиолетовый лук – 1/2 шт.
Ингредиенты для заправки:
- кинза – 1 пучок
- грецкие орехи – горсть
- лимонный сок – из половины лимона
- чеснок – 2-3 зубчика
- перец чили – половина стручка
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Помойте овощи и нарежьте помидоры средними кусочками. Огурцы нарежьте кружочками или полукольцами, а фиолетовый лук – тонкими слайсами. Переложите все в большую салатницу.
2. Для заправки добавьте в чашу блендера кинзу, грецкие орехи, лимонный сок, очищенный чеснок, перец чили и щепотку соли.
3. Измельчите ингредиенты до густой однородной массы. Если соус получается слишком густым, добавьте несколько ложек воды или немного оливкового масла.
4. Полейте овощи готовой заправкой и хорошо перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты. Перед подачей дайте салату постоять несколько минут, чтобы овощи пропитались ароматами специй и зелени.
5. Подавайте грузинский салат сразу после приготовления. Он прекрасно подходит как отдельное блюдо или как дополнение к запеченному мясу, картофелю или шашлыку.
