Гуляш из куриных сердечек – простое и бюджетное блюдо для обеда или ужина. Он хорошо сочетается с картофелем, кашами или макаронами. Готовится такой гуляш из доступных ингредиентов. Блюдо получается ароматным и сытным. К тому же приготовление не занимает много времени.

Как приготовить сочный гуляш из куриных сердечек рассказала фудблогер olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

мука – 1 ст.л.

вода – 150-180 мл.

масло – для жарки

соль – по вкусу

перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

специи для курицы – 1 ч.л.

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки хорошо промойте, удалите лишний жир и сосуды. По желанию разрежьте их пополам, чтобы они быстрее приготовились.

2. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке, а чеснок измельчите. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте овощи примерно 5-7 минут до мягкости.

3. Добавьте к овощам подготовленные куриные сердечки. Перемешайте и обжаривайте еще несколько минут.

4. После этого добавьте сметану и томатную пасту. Хорошо перемешайте ингредиенты. Всыпьте муку, снова перемешайте, чтобы не образовались комочки.

5. Влейте воду, добавьте соль, перец, паприку и специи для курицы. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 15-20 минут до мягкости сердечек.

6. В конце приготовления добавьте измельченную зелень и перемешайте. Готовый гуляш подавайте горячим вместе с картофелем или другим гарниром. Блюдо получается сытным, ароматным и хорошо подходит для бюджетного ужина.

