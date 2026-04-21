Вкусный гуляш из куриных сердечек к картофелю: как приготовить бюджетное блюдо
Гуляш из куриных сердечек – простое и бюджетное блюдо для обеда или ужина. Он хорошо сочетается с картофелем, кашами или макаронами. Готовится такой гуляш из доступных ингредиентов. Блюдо получается ароматным и сытным. К тому же приготовление не занимает много времени.
Как приготовить сочный гуляш из куриных сердечек рассказала фудблогер olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 150-180 мл.
- масло – для жарки
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- специи для курицы – 1 ч.л.
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки хорошо промойте, удалите лишний жир и сосуды. По желанию разрежьте их пополам, чтобы они быстрее приготовились.
2. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке, а чеснок измельчите. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте овощи примерно 5-7 минут до мягкости.
3. Добавьте к овощам подготовленные куриные сердечки. Перемешайте и обжаривайте еще несколько минут.
4. После этого добавьте сметану и томатную пасту. Хорошо перемешайте ингредиенты. Всыпьте муку, снова перемешайте, чтобы не образовались комочки.
5. Влейте воду, добавьте соль, перец, паприку и специи для курицы. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 15-20 минут до мягкости сердечек.
6. В конце приготовления добавьте измельченную зелень и перемешайте. Готовый гуляш подавайте горячим вместе с картофелем или другим гарниром. Блюдо получается сытным, ароматным и хорошо подходит для бюджетного ужина.
