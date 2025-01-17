Вкусный и питательный завтрак за 5 минут: из чего приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
3,1 т.
Вкусный и питательный завтрак за 5 минут: из чего приготовить

Обычно с утра мы очень спешим. Поэтому на приготовление завтрака стараемся тратить как можно меньше времени. Однако завтрак предоставляет заряд бодрости и хорошее настроение в течение всего дня, поэтому к нему следует относиться достаточно внимательно.

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Диетолог Люда Дегдало в Instagram рассказала, как приготовить вкусный и питательный завтрак, потратив всего 5 минут. После него вы сразу почувствуете, как поднимается настроение и появляются силы на весь грядущий день.

Вкусный и питательный завтрак за 5 минут: из чего приготовить

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий – 50 гр
  • Авокадо – ½ шт
  • Рыба красная с\с – 30 гр
  • Зелень
  • Яйцо

Способ приготовления

1. Круглый лаваш выкладываем на поверхность и разрезаем пополам одну его половину.

Вкусный и питательный завтрак за 5 минут: из чего приготовить

2. На каждую четверть лаваша выкладываем рыбу, авокадо, зелень и жареное любым удобным способом яйцо.

Вкусный и питательный завтрак за 5 минут: из чего приготовить

3. Заворачиваем лаваш, образуя конвертик.

Вкусный и питательный завтрак за 5 минут: из чего приготовить

4. Выкладываем на сковороду и обжариваем до золотистости.

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