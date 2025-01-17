Обычно с утра мы очень спешим. Поэтому на приготовление завтрака стараемся тратить как можно меньше времени. Однако завтрак предоставляет заряд бодрости и хорошее настроение в течение всего дня, поэтому к нему следует относиться достаточно внимательно.

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Диетолог Люда Дегдало в Instagram рассказала, как приготовить вкусный и питательный завтрак, потратив всего 5 минут. После него вы сразу почувствуете, как поднимается настроение и появляются силы на весь грядущий день.

Ингредиенты

Лаваш тонкий – 50 гр

Авокадо – ½ шт

Рыба красная с\с – 30 гр

Зелень

Яйцо

Способ приготовления

1. Круглый лаваш выкладываем на поверхность и разрезаем пополам одну его половину.

2. На каждую четверть лаваша выкладываем рыбу, авокадо, зелень и жареное любым удобным способом яйцо.

3. Заворачиваем лаваш, образуя конвертик.

4. Выкладываем на сковороду и обжариваем до золотистости.

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