Яблочный пирог – один из самых популярных видов выпечки. Существует очень много рецептов его приготовления, каждый из которых уникален и создает совершенно новое блюдо. Но все эти рецепты объединяет одно – очень интересный вкус и отличный аромат.

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Одним из рецептов приготовления яблочного пирога в Instagram поделилась блогер Светлана Левицкая. Приготовив блюдо по нему, вы получите вкусный и воздушный яблочный пирог, который не навредит фигуре.

Ингредиенты для теста

Желтки – 4 шт

Размягченное сливочное масло – 200 гр

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 1,5 кг

Сахар – 150 гр

Сок лимона – 1 шт

Цедра лимона – 1 шт

Ингредиенты для меренги

Белки – 4 шт

Сахар – 180 гр

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Желтки взбиваем с маслом, добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

2. Делим на 2 неравные части.

3. Заворачиваем в пленку. 1/3 ставим в морозилку, 2/3 в холодильник.

4. Готовим начинку. Очищенные и натертые яблоки тушим в сковороде с сахаром, цедрой и лимонным соком до полного испарения влаги.

5. Снимаем с нагрева и даем полностью остыть.

6. Готовим меренгу. Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков.

7. Большую часть теста раскатываем и устилаем в форму. Выкладываем яблоки.

8. Сверху на яблоки натираем половину меньшей части теста.

9. На тесто выкладываем меренгу, на меренге натираем оставшееся тесто.

10. Выпекаем в течение 40-60 минут при 180 градусах в зависимости от духовки.

11. Подаем охлажденным.

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