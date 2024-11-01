Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.
Яблочный пирог – один из самых популярных видов выпечки. Существует очень много рецептов его приготовления, каждый из которых уникален и создает совершенно новое блюдо. Но все эти рецепты объединяет одно – очень интересный вкус и отличный аромат.
Одним из рецептов приготовления яблочного пирога в Instagram поделилась блогер Светлана Левицкая. Приготовив блюдо по нему, вы получите вкусный и воздушный яблочный пирог, который не навредит фигуре.
Ингредиенты для теста
- Желтки – 4 шт
- Размягченное сливочное масло – 200 гр
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 1,5 кг
- Сахар – 150 гр
- Сок лимона – 1 шт
- Цедра лимона – 1 шт
Ингредиенты для меренги
- Белки – 4 шт
- Сахар – 180 гр
Способ приготовления
1.Готовим тесто. Желтки взбиваем с маслом, добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
2. Делим на 2 неравные части.
3. Заворачиваем в пленку. 1/3 ставим в морозилку, 2/3 в холодильник.
4. Готовим начинку. Очищенные и натертые яблоки тушим в сковороде с сахаром, цедрой и лимонным соком до полного испарения влаги.
5. Снимаем с нагрева и даем полностью остыть.
6. Готовим меренгу. Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков.
7. Большую часть теста раскатываем и устилаем в форму. Выкладываем яблоки.
8. Сверху на яблоки натираем половину меньшей части теста.
9. На тесто выкладываем меренгу, на меренге натираем оставшееся тесто.
10. Выпекаем в течение 40-60 минут при 180 градусах в зависимости от духовки.
11. Подаем охлажденным.
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