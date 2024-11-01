Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
1,1 т.
Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

Яблочный пирог – один из самых популярных видов выпечки. Существует очень много рецептов его приготовления, каждый из которых уникален и создает совершенно новое блюдо. Но все эти рецепты объединяет одно – очень интересный вкус и отличный аромат.

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Одним из рецептов приготовления яблочного пирога в Instagram поделилась блогер Светлана Левицкая. Приготовив блюдо по нему, вы получите вкусный и воздушный яблочный пирог, который не навредит фигуре.

Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

Ингредиенты для теста

  • Желтки – 4 шт
  • Размягченное сливочное масло – 200 гр
  • Мука – 150 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Яблоки – 1,5 кг
  • Сахар – 150 гр
  • Сок лимона – 1 шт
  • Цедра лимона – 1 шт

Ингредиенты для меренги

  • Белки – 4 шт
  • Сахар – 180 гр

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Желтки взбиваем с маслом, добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

2. Делим на 2 неравные части.

3. Заворачиваем в пленку. 1/3 ставим в морозилку, 2/3 в холодильник.

4. Готовим начинку. Очищенные и натертые яблоки тушим в сковороде с сахаром, цедрой и лимонным соком до полного испарения влаги.

Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

5. Снимаем с нагрева и даем полностью остыть.

6. Готовим меренгу. Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков.

Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

7. Большую часть теста раскатываем и устилаем в форму. Выкладываем яблоки.

8. Сверху на яблоки натираем половину меньшей части теста.

9. На тесто выкладываем меренгу, на меренге натираем оставшееся тесто.

Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

10. Выпекаем в течение 40-60 минут при 180 градусах в зависимости от духовки.

Вкусный и воздушный яблочный пирог: идеально для следящих за фигурой.

11. Подаем охлажденным.

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