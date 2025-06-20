Вкусный картофель с курицей на сковородке: быстрый обед за считанные минуты
Картофель и курица – идеальное сочетание для того, чтобы быстро приготовить вкусный обед для семьи. Вы справитесь очень быстро, потому что можно просто пожарить все на сковородке, с добавлением сливок. Получится очень сытно.
Идея приготовления куриного филе с картофелем в сливках опубликована на странице фудблогера Алекса Миля в Instagram. Мясо точно не будет сухим.
Ингредиенты:
- куриное мясо – 700 г
- картофель – 700 г
- соль, смесь специй к картофелю, смесь специй к курице
- сливки 15% – 250 мл.
- масло для жарки – 30-40 мл.
- твердый сыр – 40-50 г
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель кубиками.
2. Добавить соль и смесь специй к курице.
3. Вымешать и обжарить на масле до готовности, постоянно перемешивая, примерно 15 минут.
4. Тем временем смешать мясо с солью и смесью специй к курице.
5. Картофель убрать со сковородки, влить масло и обжарить курицу, до золотистости, постоянно перемешивая.
6. К курице добавить картофель, залить сливками, присыпать тертым сыром.
7. Накрыть крышкой и готовить 5-7 минут и можно подавать.
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