Картофель и курица – идеальное сочетание для того, чтобы быстро приготовить вкусный обед для семьи. Вы справитесь очень быстро, потому что можно просто пожарить все на сковородке, с добавлением сливок. Получится очень сытно.

Идея приготовления куриного филе с картофелем в сливках опубликована на странице фудблогера Алекса Миля в Instagram. Мясо точно не будет сухим.

Ингредиенты:

куриное мясо – 700 г

картофель – 700 г

соль, смесь специй к картофелю, смесь специй к курице

сливки 15% – 250 мл.

масло для жарки – 30-40 мл.

твердый сыр – 40-50 г

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель кубиками.

2. Добавить соль и смесь специй к курице.

3. Вымешать и обжарить на масле до готовности, постоянно перемешивая, примерно 15 минут.

4. Тем временем смешать мясо с солью и смесью специй к курице.

5. Картофель убрать со сковородки, влить масло и обжарить курицу, до золотистости, постоянно перемешивая.

6. К курице добавить картофель, залить сливками, присыпать тертым сыром.

7. Накрыть крышкой и готовить 5-7 минут и можно подавать.

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