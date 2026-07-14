Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
93
Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем
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Домашний кетчуп из кабачков может стать отличной альтернативой магазинным соусам. Благодаря овощам он получается густым, ароматным и очень нежным на вкус. Такой кетчуп хорошо сочетается с мясными блюдами, картофелем, макаронами и разнообразными закусками. Если приготовить его в сезон овощей, зимой всегда будет под рукой вкусная домашняя заготовка.

Идея приготовления кетчупа из кабачков на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг.
  • болгарский перец – 500 г
  • чеснок – 6-8 зубчиков
  • лук репчатый – 500 г
  • томатная паста – 250 г
  • сахар – 150-200 г
  • соль – 2 ст. л.
  • растительное масло – 100 мл.
  • уксус 9% – 80 мл.
  • черный молотый перец – по вкусу
  • паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем

1. Кабачки хорошо вымойте. Если они молодые, кожуру снимать не нужно. Крупные плоды очистите от кожуры и семян.

2. Болгарский перец очистите от семян, лук почистите, а чеснок подготовьте.

3. Нарежьте все овощи небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите блендером.

Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем

4. Переложите овощную смесь в большую кастрюлю. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, паприку, черный перец и влейте растительное масло.

5. Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте кастрюлю на средний огонь.

Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем

6. После закипания убавьте огонь и варите кетчуп примерно 50–60 минут, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела.

7. В конце приготовления влейте уксус, ещё раз перемешайте и проварите несколько минут.

8. Горячий кетчуп разлейте по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закройте крышками.

Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем

9. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

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