Вкусный кетчуп из кабачков на зиму: с чесноком и болгарским перцем
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Домашний кетчуп из кабачков может стать отличной альтернативой магазинным соусам. Благодаря овощам он получается густым, ароматным и очень нежным на вкус. Такой кетчуп хорошо сочетается с мясными блюдами, картофелем, макаронами и разнообразными закусками. Если приготовить его в сезон овощей, зимой всегда будет под рукой вкусная домашняя заготовка.
Идея приготовления кетчупа из кабачков на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг.
- болгарский перец – 500 г
- чеснок – 6-8 зубчиков
- лук репчатый – 500 г
- томатная паста – 250 г
- сахар – 150-200 г
- соль – 2 ст. л.
- растительное масло – 100 мл.
- уксус 9% – 80 мл.
- черный молотый перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте. Если они молодые, кожуру снимать не нужно. Крупные плоды очистите от кожуры и семян.
2. Болгарский перец очистите от семян, лук почистите, а чеснок подготовьте.
3. Нарежьте все овощи небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите блендером.
4. Переложите овощную смесь в большую кастрюлю. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, паприку, черный перец и влейте растительное масло.
5. Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте кастрюлю на средний огонь.
6. После закипания убавьте огонь и варите кетчуп примерно 50–60 минут, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела.
7. В конце приготовления влейте уксус, ещё раз перемешайте и проварите несколько минут.
8. Горячий кетчуп разлейте по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закройте крышками.
9. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
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