Домашний кетчуп из кабачков может стать отличной альтернативой магазинным соусам. Благодаря овощам он получается густым, ароматным и очень нежным на вкус. Такой кетчуп хорошо сочетается с мясными блюдами, картофелем, макаронами и разнообразными закусками. Если приготовить его в сезон овощей, зимой всегда будет под рукой вкусная домашняя заготовка.

Идея приготовления кетчупа из кабачков на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг.

болгарский перец – 500 г

чеснок – 6-8 зубчиков

лук репчатый – 500 г

томатная паста – 250 г

сахар – 150-200 г

соль – 2 ст. л.

растительное масло – 100 мл.

уксус 9% – 80 мл.

черный молотый перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте. Если они молодые, кожуру снимать не нужно. Крупные плоды очистите от кожуры и семян.

2. Болгарский перец очистите от семян, лук почистите, а чеснок подготовьте.

3. Нарежьте все овощи небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите блендером.

4. Переложите овощную смесь в большую кастрюлю. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, паприку, черный перец и влейте растительное масло.

5. Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте кастрюлю на средний огонь.

6. После закипания убавьте огонь и варите кетчуп примерно 50–60 минут, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела.

7. В конце приготовления влейте уксус, ещё раз перемешайте и проварите несколько минут.

8. Горячий кетчуп разлейте по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закройте крышками.

9. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

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