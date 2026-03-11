Из нежного куриного мяса можно приготовить вкусный кекс. Соедините филе с сыром, а также зеленью и поместите все в духовку. Такого блюда точно хватит на всех.

Идея приготовления нежного куриного кекса в духовке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 500 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 180 г

майонез – 1 ст.л.

сметана – 1-2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

приправа 10 овощей – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

зеленый лук – 4 пера

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кубиками.

2. Добавить яйца, соль, перец, паприку и приправу.

3 Добавить сметану, майонез, натертый сыр, лук и хорошо перемешать.

4. Массу переложить в форму для запекания, смазанную маслом.

5. Готовить при температуре 180°C примерно 40 минут до румяной корочки.

6. Дать кексу немного остыть, нарезать и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: