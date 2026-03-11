Все рецепты
Вкусный куриный кекс с сыром и зеленью: идеальный вариант перекуса
Из нежного куриного мяса можно приготовить вкусный кекс. Соедините филе с сыром, а также зеленью и поместите все в духовку. Такого блюда точно хватит на всех.
Идея приготовления нежного куриного кекса в духовке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 180 г
- майонез – 1 ст.л.
- сметана – 1-2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- приправа 10 овощей – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- зеленый лук – 4 пера
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кубиками.
2. Добавить яйца, соль, перец, паприку и приправу.
3 Добавить сметану, майонез, натертый сыр, лук и хорошо перемешать.
4. Массу переложить в форму для запекания, смазанную маслом.
5. Готовить при температуре 180°C примерно 40 минут до румяной корочки.
6. Дать кексу немного остыть, нарезать и подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: