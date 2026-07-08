Летние овощи прекрасно подходят для простых и легких салатов, которые можно приготовить всего за несколько минут. Особенно удачным получается сочетание запеченных кабачков и свежих помидоров. Главный секрет этого блюда – нежная сливочная заправка с легкой остротой. Такой салат станет прекрасным дополнением к обеду, ужину или даже праздничному столу.

Идея приготовления вкусного салата из кабачков и помидоров опубликована на странице gotuemo z yanou в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

помидор – 1/2 большого или 1 средний

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

сметана – 2 ст.л.

сливочный сыр – 1,5 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Кабачок помойте и нарежьте тонкими длинными полосками.

2. Посыпьте солью, черным перцем, паприкой и сухим чесноком, после чего хорошо перемешайте.

3. Выложите кабачки на противень и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25–30 минут до мягкости.

4. Готовые кабачки полностью остудите.

5. Для заправки смешайте сметану, сливочный сыр, дижонскую горчицу, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп до однородной консистенции.

6. Помидор нарежьте небольшими кусочками.

7. Смешайте охлажденные кабачки, помидоры и приготовленную заправку. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.

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