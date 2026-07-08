Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить
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Летние овощи прекрасно подходят для простых и легких салатов, которые можно приготовить всего за несколько минут. Особенно удачным получается сочетание запеченных кабачков и свежих помидоров. Главный секрет этого блюда – нежная сливочная заправка с легкой остротой. Такой салат станет прекрасным дополнением к обеду, ужину или даже праздничному столу.

Идея приготовления вкусного салата из кабачков и помидоров опубликована на странице gotuemo z yanou в Instagram.

Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • помидор – 1/2 большого или 1 средний
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • сметана – 2 ст.л.
  • сливочный сыр – 1,5 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить

1. Кабачок помойте и нарежьте тонкими длинными полосками.

2. Посыпьте солью, черным перцем, паприкой и сухим чесноком, после чего хорошо перемешайте.

Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить

3. Выложите кабачки на противень и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25–30 минут до мягкости.

4. Готовые кабачки полностью остудите.

Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить

5. Для заправки смешайте сметану, сливочный сыр, дижонскую горчицу, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп до однородной консистенции.

Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить

6. Помидор нарежьте небольшими кусочками.

7. Смешайте охлажденные кабачки, помидоры и приготовленную заправку. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить

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