Вкусный летний салат из помидоров и кабачков: чем заправить
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Летние овощи прекрасно подходят для простых и легких салатов, которые можно приготовить всего за несколько минут. Особенно удачным получается сочетание запеченных кабачков и свежих помидоров. Главный секрет этого блюда – нежная сливочная заправка с легкой остротой. Такой салат станет прекрасным дополнением к обеду, ужину или даже праздничному столу.
Идея приготовления вкусного салата из кабачков и помидоров опубликована на странице gotuemo z yanou в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- помидор – 1/2 большого или 1 средний
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- сметана – 2 ст.л.
- сливочный сыр – 1,5 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- чеснок – 1 зубчик
- укроп – небольшой пучок
Способ приготовления:
1. Кабачок помойте и нарежьте тонкими длинными полосками.
2. Посыпьте солью, черным перцем, паприкой и сухим чесноком, после чего хорошо перемешайте.
3. Выложите кабачки на противень и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25–30 минут до мягкости.
4. Готовые кабачки полностью остудите.
5. Для заправки смешайте сметану, сливочный сыр, дижонскую горчицу, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп до однородной консистенции.
6. Помидор нарежьте небольшими кусочками.
7. Смешайте охлажденные кабачки, помидоры и приготовленную заправку. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.
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