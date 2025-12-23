Вкусный майонезный салат с киви: как приготовить праздничное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Из киви можно приготовить не только вкусные десерты, но и изысканный салат к праздничному столу. Соедините в таком блюде крабовые палочки, яйца, кукурузу. А для того, чтобы красиво сформировать блюдо, используйте кольцо.

Идея приготовления праздничного салата с киви опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 150 г кукурузы
  • 150 г киви
  • 120 г огурца
  • 70-100 г майонеза
  • соль, перец
  • сухарики – по желанию

Способ приготовления:

1. Подготовить удобную форму для салата. Например, пищевое кольцо.

2. На дно натереть на терке слой из вареных яиц.

3. Хорошо утрамбовать.

4. Далее каждый слой смазать небольшим количеством майонеза.

5. Один из слоев присыпать солью и перцем

6. Следующий слой, из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек, и сверху выложить киви.

7. Убрать пищевое кольцо, и салат готов к подаче.

