Вкусный майонезный салат с курицей и маринованным луком: на каждый день и для праздничного стола
Майонезный салат с курицей очень вкусно сделать именно с маринованным луком. Овощ сохранит свою сочность и, при этом, не будет горчить.
Идея приготовления вкусного салата с курицей и маринованным луком опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- лук
- куриное филе
- помидор
- плавленый сыр
- сухарики
- майонез, соль, уксус, сахар
Способ приготовления:
1. Отварить и охладить куриное филе.
2. Лук нарезать полукольцами и замариновать (на 2 луковицы – 1 ч.л. соли + 3/4 ч.л. сахара + уксус + холодная вода).
3. Хорошо примнуть.
4. Куриное филе, помидор, плавленый сыр нарезать кубиком.
5. Маринованный лук добавить к другим ингредиентам, заправить майонезом и хорошо перемешать.
6. Посыпать сухариками и еще раз хорошо перемешать.
