Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
315
Майонезный салат с курицей очень вкусно сделать именно с маринованным луком. Овощ сохранит свою сочность и, при этом, не будет горчить.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и маринованным луком опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • лук
  • куриное филе
  • помидор
  • плавленый сыр
  • сухарики
  • майонез, соль, уксус, сахар

Способ приготовления:

1. Отварить и охладить куриное филе.

2. Лук нарезать полукольцами и замариновать (на 2 луковицы – 1 ч.л. соли + 3/4 ч.л. сахара + уксус + холодная вода).

3. Хорошо примнуть.

4. Куриное филе, помидор, плавленый сыр нарезать кубиком.

5. Маринованный лук добавить к другим ингредиентам, заправить майонезом и хорошо перемешать.

6. Посыпать сухариками и еще раз хорошо перемешать.

