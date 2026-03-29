Вкусный майонезный салат с печенью: делимся рецептом на каждый день и для праздничного стола
Майонезный салат с печенью – эффектное блюдо, которое станет отличным дополнением вашего праздничного стола. Для этого рецепта вам понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Важно каждый слой смазывать небольшим количеством майонеза, чтобы салат не был сухим.
Идея приготовления вкусного майонезного салата с печенью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- яйца – 4-5 шт.
- морковь по-корейски – 250-300 г
- сыр твердый – до 100 г
- майонез по вкусу (лучше добавить 2 зубчика чеснока)
Ингредиенты для маринования лука:
- лук – 2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- уксус – 2 ст.л. (9%)
- горячая вода – 150-200 мл.
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезать, добавить соль, сахар, уксус.
2. Залить горячей водой, все перемешать и отставить на 10 минут.
3. Затем слить жидкость через ситечко.
4. Печень отварить до готовности.
5. Первым слоем выложить печень куриную, сделать майонезную сеточку, выложить лук, морковь по-корейски, вареные яйца натертые на крупную терку и смазать ложкой этот слой, немного прижимая.
6. Далее выложить твердый сыр натертый на мелкую терку.
