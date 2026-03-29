Майонезный салат с печенью – эффектное блюдо, которое станет отличным дополнением вашего праздничного стола. Для этого рецепта вам понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Важно каждый слой смазывать небольшим количеством майонеза, чтобы салат не был сухим.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с печенью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

яйца – 4-5 шт.

морковь по-корейски – 250-300 г

сыр твердый – до 100 г

майонез по вкусу (лучше добавить 2 зубчика чеснока)

Ингредиенты для маринования лука:

лук – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

уксус – 2 ст.л. (9%)

горячая вода – 150-200 мл.

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезать, добавить соль, сахар, уксус.

2. Залить горячей водой, все перемешать и отставить на 10 минут.

3. Затем слить жидкость через ситечко.

4. Печень отварить до готовности.

5. Первым слоем выложить печень куриную, сделать майонезную сеточку, выложить лук, морковь по-корейски, вареные яйца натертые на крупную терку и смазать ложкой этот слой, немного прижимая.

6. Далее выложить твердый сыр натертый на мелкую терку.

