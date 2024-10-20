Пирог с яблоками – очень вкусный десерт для семейного чаепития. К тому же, бюджетный. А если воспользоваться следующим вариантом, вам даже не придется вымешивать тесто.

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Идея приготовления яблочного насыпного пирога опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Просто выложите ингредиенты слоями и поставьте все в духовку.

Ингредиенты:

мука – 130 г

манка – 160 г

сахар – 210 г

масло – 150 г

яблоки – 7-8 шт.

соль – 1/4 ч.л.

ванильный сахар

разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать сухие ингредиенты.

2. Натереть яблоки.

3. Выложить в разъемную форму, застеленную пергаментом поочередно: сухая смесь. яблоки.

4. На последний слой выложить сухую смесь.

5. Натереть холодное масло.

6. Выпекать 60 минут при температуре 180 градусов.

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