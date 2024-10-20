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Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью
Пирог с яблоками – очень вкусный десерт для семейного чаепития. К тому же, бюджетный. А если воспользоваться следующим вариантом, вам даже не придется вымешивать тесто.
Идея приготовления яблочного насыпного пирога опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Просто выложите ингредиенты слоями и поставьте все в духовку.
Ингредиенты:
- мука – 130 г
- манка – 160 г
- сахар – 210 г
- масло – 150 г
- яблоки – 7-8 шт.
- соль – 1/4 ч.л.
- ванильный сахар
- разрыхлитель – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать сухие ингредиенты.
2. Натереть яблоки.
3. Выложить в разъемную форму, застеленную пергаментом поочередно: сухая смесь. яблоки.
4. На последний слой выложить сухую смесь.
5. Натереть холодное масло.
6. Выпекать 60 минут при температуре 180 градусов.
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