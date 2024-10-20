Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

Пирог с яблоками – очень вкусный десерт для семейного чаепития. К тому же, бюджетный. А если воспользоваться следующим вариантом, вам даже не придется вымешивать тесто.

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Идея приготовления яблочного насыпного пирога опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Просто выложите ингредиенты слоями и поставьте все в духовку.

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

Ингредиенты:

  • мука – 130 г
  • манка – 160 г
  • сахар – 210 г
  • масло – 150 г
  • яблоки – 7-8 шт.
  • соль – 1/4 ч.л.
  • ванильный сахар
  • разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

1. Смешать сухие ингредиенты.

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

2. Натереть яблоки.

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

3. Выложить в разъемную форму, застеленную пергаментом поочередно: сухая смесь. яблоки.

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

4. На последний слой выложить сухую смесь.

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

5. Натереть холодное масло.

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

6. Выпекать 60 минут при температуре 180 градусов.

Вкусный насыпной пирог с яблоками: обязательно приготовьте к чаю этой осенью

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