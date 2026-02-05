Вкусный наваристый суп с гречкой: прекрасно согревает в период холодов
Самый простой вариант супа – с гречкой. Крупа быстро готовится, а бульон получается наваристый. Гречка прекрасно сочетается с куриным мясом.
Идея приготовления наваристого гречневого супа опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные голени – 5-6 шт. (у меня очень маленькие, если большие, то 3 достаточно)
- картофель – 2-3 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- гречки – 50-60 г
- специи: соль, приправа к курице, черный перец – по вкусу
- вода – для бульона
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для бульона в воду добавить куриные голени.
2. Варить на слабом огне 30 минут.
3. Лук и морковь мелко нарезать.
4. Сначала на растительном масле обжарить лук несколько минут, а затем добавить морковь и жарить еще 5 минут.
5. Картофель нарезать средним кубиком и добавить в бульон.
6. Варить 5 минут и вынуть куриные голени.
7. Добавить обжаренные лук и морковь, а также соль и специи.
8. Добавить гречку и варить 15 минут.
9. Мясо отделить от костей и мелко нарезать. Добавить в суп.
10. Дать ему прокипеть несколько минут и в конце всыпать мелко нарезанную зелень.
