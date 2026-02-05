Самый простой вариант супа – с гречкой. Крупа быстро готовится, а бульон получается наваристый. Гречка прекрасно сочетается с куриным мясом.

Идея приготовления наваристого гречневого супа опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 5-6 шт. (у меня очень маленькие, если большие, то 3 достаточно)

картофель – 2-3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

гречки – 50-60 г

специи: соль, приправа к курице, черный перец – по вкусу

вода – для бульона

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для бульона в воду добавить куриные голени.

2. Варить на слабом огне 30 минут.

3. Лук и морковь мелко нарезать.

4. Сначала на растительном масле обжарить лук несколько минут, а затем добавить морковь и жарить еще 5 минут.

5. Картофель нарезать средним кубиком и добавить в бульон.

6. Варить 5 минут и вынуть куриные голени.

7. Добавить обжаренные лук и морковь, а также соль и специи.

8. Добавить гречку и варить 15 минут.

9. Мясо отделить от костей и мелко нарезать. Добавить в суп.

10. Дать ему прокипеть несколько минут и в конце всыпать мелко нарезанную зелень.

