Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
150
Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

Самый простой вариант супа для обеда – с колбасками. Для такого блюда не нужно часами варить бульон, что значительно экономит ваше время. При этом, суп получается наваристым и очень аромтным.

Видео дня

Идея приготовления вкусного наваристого супа с колбасками опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь
  • колбаски – 300 г
  • соль
  • приправа – 10 овощей
  • крем-сыр – 2 ст.л.
  • зелень

Способ приготовления:

Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

1. Поставить вариться нарезанный картофель.

2. Тем временем протушить нарезанный лук с натертой морковью.

Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

3. Добавить нарезанные кольцами колбаски.

Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

4. Когда картофель уже доварился, добавить зажарку, крем-сыр и приправу 10 овощей.

Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

5. В конце по желанию можно добавить нарезанную зелень и суп готов.

Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты