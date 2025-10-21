Видео дня
Вкусный наваристый суп с колбасками для обеда: готовится очень быстро
Самый простой вариант супа для обеда – с колбасками. Для такого блюда не нужно часами варить бульон, что значительно экономит ваше время. При этом, суп получается наваристым и очень аромтным.
Идея приготовления вкусного наваристого супа с колбасками опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь
- колбаски – 300 г
- соль
- приправа – 10 овощей
- крем-сыр – 2 ст.л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Поставить вариться нарезанный картофель.
2. Тем временем протушить нарезанный лук с натертой морковью.
3. Добавить нарезанные кольцами колбаски.
4. Когда картофель уже доварился, добавить зажарку, крем-сыр и приправу 10 овощей.
5. В конце по желанию можно добавить нарезанную зелень и суп готов.
