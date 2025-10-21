Самый простой вариант супа для обеда – с колбасками. Для такого блюда не нужно часами варить бульон, что значительно экономит ваше время. При этом, суп получается наваристым и очень аромтным.

Идея приготовления вкусного наваристого супа с колбасками опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

лук – 1 шт.

морковь

колбаски – 300 г

соль

приправа – 10 овощей

крем-сыр – 2 ст.л.

зелень

Способ приготовления:

1. Поставить вариться нарезанный картофель.

2. Тем временем протушить нарезанный лук с натертой морковью.

3. Добавить нарезанные кольцами колбаски.

4. Когда картофель уже доварился, добавить зажарку, крем-сыр и приправу 10 овощей.

5. В конце по желанию можно добавить нарезанную зелень и суп готов.

