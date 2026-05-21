Вкусный низкокалорийный десерт без выпекания: готовится элементарно
Если хочется легкого домашнего десерта без выпекания, обратите внимание на этот шоколадно-ванильный вариант из творога и йогурта. Он получается нежным, хорошо держит форму и готовится из простых продуктов. Для рецепта не нужна мука или сложная техника – достаточно блендера и холодильника. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю или как быстрый сладкий перекус.
Идея приготовления низкокалорийного десерта опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты для белого слоя:
- желатин – 8 г
- вода – 30-40 мл.
- творог 5% – 100 г
- греческий йогурт – 75 г
- молоко – 100 мл.
- сахар или заменитель сахара – по вкусу
- ваниль – по желанию
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- желатин – 10 г
- вода – 30-40 мл.
- творог – 100 г
- греческий йогурт – 75 г
- молоко – 100 мл.
- сахар или заменитель сахара – по вкусу
- какао – 15 г. Щепотка соли
Способ приготовления:
1. Залейте желатин водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. Для светлого слоя выложите в чашу блендера творог, греческий йогурт, молоко, сахар и ваниль.
2. Взбейте массу до однородной текстуры без комочков.
3. Растопите желатин на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Дайте ему немного остыть и влейте в творожную массу, постоянно помешивая.
4. Разлейте смесь в креманки или стаканы и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.
5. Для шоколадного слоя повторите те же шаги: смешайте творог, йогурт, молоко, какао, сахар и щепотку соли. Перебейте все блендером до кремовой консистенции. Добавьте растопленный желатин и еще раз хорошо перемешайте.
6. Достаньте охлажденные креманки со светлым слоем и осторожно вылейте сверху шоколадную массу. Поставьте десерт в холодильник еще на несколько часов до полного застывания.
7. Перед подачей можете украсить десерт тертым шоколадом, какао или ягодами. Вкус получается нежным, сливочным и одновременно насыщенным, а сам рецепт точно станет одним из самых простых вариантов домашнего десерта без выпечки.
