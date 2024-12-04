Ни один новогодний, рождественский или любой другой праздничный стол не обходится без десерта. Он должен быть не только вкусным, но очень красивым, чтобы каждый хотел попробовать его практически сразу.

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Фудблогер с ником ann food в Instagram поделилась замечательной идеей зимнего десерта, точно понравившегося всем. А использование в нем мандаринов создаст настоящее новогоднее настроение.

Ингредиенты на 4 порции

Молоко – 200 мл

Сливки 33% – 200 мл

Ванильный сахар – 10 гр

Желатин – 15-20гр+100 мл воды

Сахар – 80 гр

Желе – 1 упаковка

Мандарины – 4 шт

Мята – по желанию

Мед – по желанию

Кокосовая стружка – по желанию

Способ приготовления

1. Желатин заливаем водой и оставляем до набухания.

2. В сотейнике смешиваем молоко, сливки, сахар и ванильный сахар. Включаем нагрев и подогреваем.

3. Снимаем с огня, добавляем желатин и тщательно перемешиваем и оставляем до охлаждения.

4. Край бокала опускаем сначала в мед, а затем в кокосовую стружку.

5. Наливаем смесь в бокал и отправляем в холодильник до полного застывания.

6. Упаковку желе разводим согласно инструкции.

7. На застывшую сливочную поверхность выливаем желе и выкладываем мандаринки.

8. По желанию украшаем листочками мяты и отправляем в холодильник до полного застывания желе.

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