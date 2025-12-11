Вкусный новогодний салат из трех ингредиентов: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт салата

Для приготовления салатов достаточно даже всего лишь ингредиента. Это может быть любая зелень, помидоры, огурцы. А разбавить вкус такого салата можно любым сыром, а для яркого вкуса сделайте вкусную заправку из масла, сока лимона и меда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с буратой и помидорами.

Ингредиенты:

  • микс салата
  • 200 г помидор
  • сыр Бурата

Для заправки:

  • оливковое масло
  • лимонный сок
  • мед
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры пополам, сыр порвите.

2. Смешайте все для заправки.

3. Выложите на блюдо зелень, сверху сыр, помидоры и полейте соусом.

