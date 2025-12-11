Все рецепты
Вкусный новогодний салат из трех ингредиентов: делимся легким рецептом
Для приготовления салатов достаточно даже всего лишь ингредиента. Это может быть любая зелень, помидоры, огурцы. А разбавить вкус такого салата можно любым сыром, а для яркого вкуса сделайте вкусную заправку из масла, сока лимона и меда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с буратой и помидорами.
Ингредиенты:
- микс салата
- 200 г помидор
- сыр Бурата
Для заправки:
- оливковое масло
- лимонный сок
- мед
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры пополам, сыр порвите.
2. Смешайте все для заправки.
3. Выложите на блюдо зелень, сверху сыр, помидоры и полейте соусом.
