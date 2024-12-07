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Вкусный новогодний салат, на который ничего не нужно отваривать: из чего приготовить
Если вы боитесь составлять меню на Рождество или Новый год, из-за постоянных отключений электроэнергии, стоит обратить внимание на готовящиеся без ее использования блюда. Среди них можно найти интересные и вкусные идеи разнообразных закусок и салатов.
Одним из таких рецептов в TikTok поделилась фудблогер с ником alionakarpiuk. Она представила идею новогоднего салата, для приготовления которого ничего не нужно отваривать.
Ингредиенты
- Болгарский перец
- Колбаса
- Сыр твердый
- Маслины
- Чеснок
- Майонез
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Болгарский перец сыр и колбасу нарезаем кубиком и складываем в глубокую емкость.
2. Добавляем нарезанные кольцами маслины.
3. Добавляем измельченный чеснок.
4. Заправляем майонезом и приходим по вкусу солью и перцем.
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