Вкусный новогодний салат, на который ничего не нужно отваривать: из чего приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
48
Вкусный новогодний салат, на который ничего не нужно отваривать: из чего приготовить

Если вы боитесь составлять меню на Рождество или Новый год, из-за постоянных отключений электроэнергии, стоит обратить внимание на готовящиеся без ее использования блюда. Среди них можно найти интересные и вкусные идеи разнообразных закусок и салатов.

Видео дня

Одним из таких рецептов в TikTok поделилась фудблогер с ником alionakarpiuk. Она представила идею новогоднего салата, для приготовления которого ничего не нужно отваривать.

Вкусный новогодний салат, на который ничего не нужно отваривать: из чего приготовить

Ингредиенты

  • Болгарский перец
  • Колбаса
  • Сыр твердый
  • Маслины
  • Чеснок
  • Майонез
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Болгарский перец сыр и колбасу нарезаем кубиком и складываем в глубокую емкость.

Вкусный новогодний салат, на который ничего не нужно отваривать: из чего приготовить

2. Добавляем нарезанные кольцами маслины.

Вкусный новогодний салат, на который ничего не нужно отваривать: из чего приготовить

3. Добавляем измельченный чеснок.

Вкусный новогодний салат, на который ничего не нужно отваривать: из чего приготовить

4. Заправляем майонезом и приходим по вкусу солью и перцем.

На OBOZ.UA есть еще много рецептов салатов:

Рецептысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты