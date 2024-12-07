Если вы боитесь составлять меню на Рождество или Новый год, из-за постоянных отключений электроэнергии, стоит обратить внимание на готовящиеся без ее использования блюда. Среди них можно найти интересные и вкусные идеи разнообразных закусок и салатов.

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Одним из таких рецептов в TikTok поделилась фудблогер с ником alionakarpiuk. Она представила идею новогоднего салата, для приготовления которого ничего не нужно отваривать.

Ингредиенты

Болгарский перец

Колбаса

Сыр твердый

Маслины

Чеснок

Майонез

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Болгарский перец сыр и колбасу нарезаем кубиком и складываем в глубокую емкость.

2. Добавляем нарезанные кольцами маслины.

3. Добавляем измельченный чеснок.

4. Заправляем майонезом и приходим по вкусу солью и перцем.

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