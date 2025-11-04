Вкусный осенний салат для легкого ужина: заправляется растительным маслом
Именно сейчас лучшая пора для ярких и ароматных овощных блюд. Именно сейчас баклажаны, перец и помидоры имеют самый насыщенный вкус, поэтому из них можно приготовить простой, но очень вкусный салат. Это блюдо подходит и для легкого ужина, и как дополнение к основным блюдам. А благодаря заправке из оливкового масла, соевого соуса и горчицы салат получается сочным, ароматным и полезным.
Идея приготовления вкусного осеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера angelinazinkovaaa в Instagram.
Ингредиенты:
- перец болгарский – 2-3 шт.
- баклажан – 1-2 шт.
- помидоры – 2–3 шт.
- красный лук – 1 шт.
- фета – 50-70 г
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- французская горчица – 1 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- уксус, соль, сахар – для маринования лука
- зелень (петрушка, кинза, укроп) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 240°C.
2. Перец и баклажаны запеките до мягкой кожицы и легкого подгорания – примерно 15-20 минут.
3. Затем переложите горячие овощи в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на несколько минут, чтобы легко снять кожуру.
4. Тем временем нарежьте красный лук очень тонко и замаринуйте его в смеси уксуса, соли и сахара – это смягчит вкус и придаст пикантности.
5. Когда овощи остынут, очистите их и нарежьте кусочками. Добавьте к ним помидоры, лук и измельченную зелень.
6. Для заправки смешайте оливковое масло, французскую горчицу и немного соевого соуса.
7. Полейте салат и осторожно перемешайте. Перед подачей посыпьте фетой и украсьте свежей зеленью.
8. Этот салат прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как легкий гарнир. Благодаря сочетанию запеченных овощей, кисло-сладкого лука и ароматной заправки он имеет сбалансированный вкус и выглядит празднично даже в будни.
