Именно сейчас лучшая пора для ярких и ароматных овощных блюд. Именно сейчас баклажаны, перец и помидоры имеют самый насыщенный вкус, поэтому из них можно приготовить простой, но очень вкусный салат. Это блюдо подходит и для легкого ужина, и как дополнение к основным блюдам. А благодаря заправке из оливкового масла, соевого соуса и горчицы салат получается сочным, ароматным и полезным.

Идея приготовления вкусного осеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера angelinazinkovaaa в Instagram.

Ингредиенты:

перец болгарский – 2-3 шт.

баклажан – 1-2 шт.

помидоры – 2–3 шт.

красный лук – 1 шт.

фета – 50-70 г

оливковое масло – 2-3 ст.л.

французская горчица – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

уксус, соль, сахар – для маринования лука

зелень (петрушка, кинза, укроп) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 240°C.

2. Перец и баклажаны запеките до мягкой кожицы и легкого подгорания – примерно 15-20 минут.

3. Затем переложите горячие овощи в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на несколько минут, чтобы легко снять кожуру.

4. Тем временем нарежьте красный лук очень тонко и замаринуйте его в смеси уксуса, соли и сахара – это смягчит вкус и придаст пикантности.

5. Когда овощи остынут, очистите их и нарежьте кусочками. Добавьте к ним помидоры, лук и измельченную зелень.

6. Для заправки смешайте оливковое масло, французскую горчицу и немного соевого соуса.

7. Полейте салат и осторожно перемешайте. Перед подачей посыпьте фетой и украсьте свежей зеленью.

8. Этот салат прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как легкий гарнир. Благодаря сочетанию запеченных овощей, кисло-сладкого лука и ароматной заправки он имеет сбалансированный вкус и выглядит празднично даже в будни.

