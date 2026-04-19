Завтрак может быть не только быстрым, но и полезным и вкусным одновременно. Один из таких вариантов – овсяный блинчик, который легко приготовить на обычной сковородке. Его главное преимущество – универсальность: начинку можно выбирать на свой вкус, от соленых до более питательных вариантов. Такое блюдо хорошо насыщает и подходит для ежедневного рациона.

Идея приготовления вкусного овсяного блина с начинкой опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

овсяные хлопья (мелкие или перемолотые) – 40 г

яйцо – 1 шт.

яичный белок – 1 шт.

молоко или вода – 50-70 мл.

соль – щепотка

оливковое масло – для жарки

Для начинки (по желанию):

курица или рыба – 100 г

сыр или крем-сыр – 50-70 г

помидоры – 1 шт.

огурец – 1 шт.

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сделать подготовку основы: при необходимости измельчить овсяные хлопья до состояния муки с помощью блендера.

2. Сделать тесто: в миске смешать яйцо, яичный белок, овсяную муку, молоко или воду и соль до однородной жидкой консистенции.

3. Сделать подготовку сковородки: разогреть антипригарную поверхность и слегка смазать оливковым маслом.

4. Сделать жарку: вылить тесто тонким слоем и готовить на среднем огне 1-2 минуты до румяности.

5. Сделать переворачивание: осторожно перевернуть блинчик и готовить еще 30-60 секунд.

6. Сделать подачу: выложить выбранную начинку, сложить блинчик пополам или рулетом и подавать сразу.

