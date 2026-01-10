Печень можно вкусно пожарить на сковородке или сделать паштет. А если вы хотите получить более праздничное блюдо – сделайте сытный печеночный рулет с начинкой. Получится очень вкусное и изысканное блюдо.

Идея приготовления сытного печеночного рулета опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

яйца – 2 шт.

сметана – 3 ст.л. (100 г)

соль – 0,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

мука – 3 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

плавленые сырки – 2 шт.

яйца – 3 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень хорошо промыть, удалить пленки и все лишнее.

2. Измельчить блендером вместе с яйцами.

3. Добавить сметану, соль, перец, муку и растительное масло.

4. Перемешать до однородности.

5. Противень застелить пергаментом, сбрызнуть маслом.

6. Вылить печеночное тесто и разровнять лопаткой.

7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 12-14 минут.

8. Готовый печеночный корж сразу завернуть в рулет и оставить остыть.

9. Для начинки лук нарезать кубиком и обжарить до золотистости.

10. Добавить натертую морковь, соль, перец и жарить вместе 7-8 минут.

11. Яйца и плавленые сырки натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и майонез, хорошо перемешать.

12. Сформировать рулет: на одну половину лепешки выложить сырную массу, на другую – обжаренные овощи. Аккуратно завернуть.

13. Завернуть рулет в пищевую пленку и поставить в холодильник на 3-5 часов для стабилизации.

