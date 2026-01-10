Вкусный печеночный рулет с начинкой: делимся праздничным рецептом
Печень можно вкусно пожарить на сковородке или сделать паштет. А если вы хотите получить более праздничное блюдо – сделайте сытный печеночный рулет с начинкой. Получится очень вкусное и изысканное блюдо.
Идея приготовления сытного печеночного рулета опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 3 ст.л. (100 г)
- соль – 0,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- мука – 3 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
- плавленые сырки – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- майонез – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печень хорошо промыть, удалить пленки и все лишнее.
2. Измельчить блендером вместе с яйцами.
3. Добавить сметану, соль, перец, муку и растительное масло.
4. Перемешать до однородности.
5. Противень застелить пергаментом, сбрызнуть маслом.
6. Вылить печеночное тесто и разровнять лопаткой.
7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 12-14 минут.
8. Готовый печеночный корж сразу завернуть в рулет и оставить остыть.
9. Для начинки лук нарезать кубиком и обжарить до золотистости.
10. Добавить натертую морковь, соль, перец и жарить вместе 7-8 минут.
11. Яйца и плавленые сырки натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и майонез, хорошо перемешать.
12. Сформировать рулет: на одну половину лепешки выложить сырную массу, на другую – обжаренные овощи. Аккуратно завернуть.
13. Завернуть рулет в пищевую пленку и поставить в холодильник на 3-5 часов для стабилизации.
