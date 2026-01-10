Вкусный печеночный рулет с начинкой: делимся праздничным рецептом

Печень можно вкусно пожарить на сковородке или сделать паштет. А если вы хотите получить более праздничное блюдо – сделайте сытный печеночный рулет с начинкой. Получится очень вкусное и изысканное блюдо.

Идея приготовления сытного печеночного рулета опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 3 ст.л. (100 г)
  • соль – 0,5 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень хорошо промыть, удалить пленки и все лишнее.

2. Измельчить блендером вместе с яйцами.

3. Добавить сметану, соль, перец, муку и растительное масло.

4. Перемешать до однородности.

5. Противень застелить пергаментом, сбрызнуть маслом.

6. Вылить печеночное тесто и разровнять лопаткой.

7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 12-14 минут.

8. Готовый печеночный корж сразу завернуть в рулет и оставить остыть.

9. Для начинки лук нарезать кубиком и обжарить до золотистости.

10. Добавить натертую морковь, соль, перец и жарить вместе 7-8 минут.

11. Яйца и плавленые сырки натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и майонез, хорошо перемешать.

12. Сформировать рулет: на одну половину лепешки выложить сырную массу, на другую – обжаренные овощи. Аккуратно завернуть.

13. Завернуть рулет в пищевую пленку и поставить в холодильник на 3-5 часов для стабилизации.

