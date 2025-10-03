Вкусный печеночный салат "Себастиан": рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Рецепт блюда

Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок, паштетов, отбивных и котлет. Еще печень можно просто сварить и пожарить с луком, яблоками, специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из куриной печени "Себастиан". 

Ингредиенты: 

  • Куриная или говяжья печень – 400 г
  • Лук – 1 шт. (100 г)
  • Морковь – 1 шт. (100 г)
  • Соленые или малосольные огурцы – 2 шт. (100–120 г)
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр твердый – 60-80 г
  • Легкий майонез или соус на йогурте – 3-4 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Капля оливкового масла для жарки

Способ приготовления: 

1. Печень: отварить или обжарить без лишнего масла, остудить, нарезать или пропустить через мясорубку. 

2. Овощи: лук и морковь мелко нарезать, обжарить на капле оливкового масла до мягкости. Яйца отварить вкрутую, остудить, натереть на терке. Огурцы нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке, отжать лишний сок. Сыр натереть на мелкой терке.

3. Соберите салат слоями. 

