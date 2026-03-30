Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный печеночный торт для праздничного стола: что сделать, чтобы блины не горчили

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,3 т.
Печеночный торт – популярное блюдо, которое часто можно встретить на праздничном столе. Но для того, чтобы мясные лепешки имели удачный вкус и не горчили, важно не забыть сделать одно простое действие. А именно, замочить печень.

Идея приготовления вкусного печеночного торта для праздничного стола опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г
  • молоко – 250 мл.
  • мука – 3 ст.л. с горкой
  • яйца – 2 шт.
  • масло – 3 ст.л.
  • специи – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • плавленые сырки – 2 шт.
  • морковь – 1–2 шт.
  • лук – 1–2 шт.
  • шампиньоны – 250 г
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. К печени добавить яйца, молоко, муку, специи и масло.

2. Взбить погружным блендером до однородности без комочков.

3. Сковородку достаточно смазать только перед первым блином. Жарить печеночные блины на среднем огне с двух сторон.

4. Грибы и лук нарезать мелкими кубиками.

5. Морковь натереть на мелкой терке.

6. Обжарить овощи на растительном масле до готовности.

7. Дать остыть, добавить натертые плавленые сырки и майонез, перемешать.

8. Сформировать торт: на каждый блинчик выложить начинку, накрыть следующим и так до завершения ингредиентов.

9. Верх торта смазать майонезом, посыпать натертым яйцом, добавить зелень и обжаренные грибы.

