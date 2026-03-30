Вкусный печеночный торт для праздничного стола: что сделать, чтобы блины не горчили
Печеночный торт – популярное блюдо, которое часто можно встретить на праздничном столе. Но для того, чтобы мясные лепешки имели удачный вкус и не горчили, важно не забыть сделать одно простое действие. А именно, замочить печень.
Идея приготовления вкусного печеночного торта для праздничного стола опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- молоко – 250 мл.
- мука – 3 ст.л. с горкой
- яйца – 2 шт.
- масло – 3 ст.л.
- специи – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 2 шт.
- морковь – 1–2 шт.
- лук – 1–2 шт.
- шампиньоны – 250 г
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. К печени добавить яйца, молоко, муку, специи и масло.
2. Взбить погружным блендером до однородности без комочков.
3. Сковородку достаточно смазать только перед первым блином. Жарить печеночные блины на среднем огне с двух сторон.
4. Грибы и лук нарезать мелкими кубиками.
5. Морковь натереть на мелкой терке.
6. Обжарить овощи на растительном масле до готовности.
7. Дать остыть, добавить натертые плавленые сырки и майонез, перемешать.
8. Сформировать торт: на каждый блинчик выложить начинку, накрыть следующим и так до завершения ингредиентов.
9. Верх торта смазать майонезом, посыпать натертым яйцом, добавить зелень и обжаренные грибы.
