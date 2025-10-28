Если нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю или сделать перекус, который полюбят и взрослые, и дети – попробуйте этот рецепт из лаваша. Готовится он буквально за несколько минут, не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачно. Хрустящий снаружи и нежный внутри рулет с сыром и колбасой станет отличной альтернативой бутербродам или снекам. Такой перекус удобно взять с собой на работу, в дорогу или на пикник.

Видео дня

Идея приготовления вкусного перекуса из лаваша за 5 минут опубликована на странице фудблогера diana vronska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

колбаса – по вкусу

сыр твердый – по вкусу

кетчуп – 2-3 ст.л.

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Сыр и колбасу натрите на терке – это обеспечит равномерное распределение начинки.

2. Лаваш разложите на рабочей поверхности и смажьте кетчупом.

3. Равномерно посыпьте колбасой, затем слоем сыра.

4. Аккуратно сверните лаваш в рулет и нарежьте его на порционные кусочки толщиной примерно 2-3 см.

5. Взбейте яйца в отдельной миске. Каждый кусочек окуните в яйцо и обжарьте с обеих сторон на сковороде до образования золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: