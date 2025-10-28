Вкусный перекус из лаваша, который готовится 5 минут: понравится всем
Если нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю или сделать перекус, который полюбят и взрослые, и дети – попробуйте этот рецепт из лаваша. Готовится он буквально за несколько минут, не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачно. Хрустящий снаружи и нежный внутри рулет с сыром и колбасой станет отличной альтернативой бутербродам или снекам. Такой перекус удобно взять с собой на работу, в дорогу или на пикник.
Идея приготовления вкусного перекуса из лаваша за 5 минут опубликована на странице фудблогера diana vronska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- колбаса – по вкусу
- сыр твердый – по вкусу
- кетчуп – 2-3 ст.л.
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Сыр и колбасу натрите на терке – это обеспечит равномерное распределение начинки.
2. Лаваш разложите на рабочей поверхности и смажьте кетчупом.
3. Равномерно посыпьте колбасой, затем слоем сыра.
4. Аккуратно сверните лаваш в рулет и нарежьте его на порционные кусочки толщиной примерно 2-3 см.
5. Взбейте яйца в отдельной миске. Каждый кусочек окуните в яйцо и обжарьте с обеих сторон на сковороде до образования золотистой корочки.
