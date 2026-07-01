Спелые сочные персики прекрасно сочетаются со сливочным пломбиром, создавая насыщенный фруктово-молочный вкус. Благодаря льду и холодной воде коктейль получается освежающим, а количество жидкости можно легко варьировать в зависимости от желаемой консистенции.

Идея приготовления домашнего персикового коктейля опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

персики – 2-3 спелых плода

мороженое "пломбир" – 100 г

сгущенное молоко – 40-60 мл.

холодная вода – 150-200 мл.

лед – по вкусу

мята – для украшения (по желанию)

Способ приготовления:

1. Персики хорошо вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.

2. Переложите фрукты в чашу блендера. Добавьте мороженое, сгущенное молоко и очень холодную воду.

3. Взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции без кусочков фруктов.

4. Наполните высокие стаканы кубиками льда. Разлейте готовый коктейль по стаканам. По желанию украсьте напиток ломтиками свежего персика или листиками мяты и сразу подавайте.

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