Пирог с капустой – это блюдо, которое всегда выручает, когда хочется чего-то домашнего, ароматного и питательного. Рецепт не требует сложных ингредиентов или длительного замешивания теста. Благодаря кефиру пирог получается нежным, мягким и одновременно сытным. Его можно подавать на ужин или брать с собой на работу как полноценное блюдо.

Идея приготовления сытного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты для теста:

кефир – 350 мл.

яйца – 7 шт.

мука – 400 г

растительное масло – 7 ст.л.

соль – 1 ч.л. без горки

сода – 1 ч.л. без горки

орегано – щепотка

кунжут – щепотка

Ингредиенты для начинки:

капуста – половина кочана

морковь – 1 небольшая

лук – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

черный перец – по желанию

растительное масло или масло гхи – для жарки

томатная паста – 1-2 ст.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук полукольцами, натрите морковь, а капусту мелко нашинкуйте.

2. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь, а через несколько минут – капусту.

3. Тушите овощи около 15 минут на небольшом огне, пока они станут мягкими.

4. По желанию добавьте томатную пасту, соль и перец.

5. В большой миске соедините кефир, яйца, масло, соль и соду.

6. Перемешайте, добавьте орегано, затем постепенно всыпайте муку.

7. Замесите тесто до однородной консистенции – оно должно быть немного гуще, чем на блины.

8. Форму застелите пергаментом.

9. Вылейте половину теста, сверху выложите начинку, а затем залейте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом.

10. Поставьте пирог в разогретую до 170°C духовку и запекайте около 40 минут до румяной корочки.

