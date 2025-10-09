Вкусный пирог с капустой для сытного ужина: приготовьте элементарное тесто на кефире
Пирог с капустой – это блюдо, которое всегда выручает, когда хочется чего-то домашнего, ароматного и питательного. Рецепт не требует сложных ингредиентов или длительного замешивания теста. Благодаря кефиру пирог получается нежным, мягким и одновременно сытным. Его можно подавать на ужин или брать с собой на работу как полноценное блюдо.
Идея приготовления сытного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 350 мл.
- яйца – 7 шт.
- мука – 400 г
- растительное масло – 7 ст.л.
- соль – 1 ч.л. без горки
- сода – 1 ч.л. без горки
- орегано – щепотка
- кунжут – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- капуста – половина кочана
- морковь – 1 небольшая
- лук – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец – по желанию
- растительное масло или масло гхи – для жарки
- томатная паста – 1-2 ст.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук полукольцами, натрите морковь, а капусту мелко нашинкуйте.
2. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь, а через несколько минут – капусту.
3. Тушите овощи около 15 минут на небольшом огне, пока они станут мягкими.
4. По желанию добавьте томатную пасту, соль и перец.
5. В большой миске соедините кефир, яйца, масло, соль и соду.
6. Перемешайте, добавьте орегано, затем постепенно всыпайте муку.
7. Замесите тесто до однородной консистенции – оно должно быть немного гуще, чем на блины.
8. Форму застелите пергаментом.
9. Вылейте половину теста, сверху выложите начинку, а затем залейте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом.
10. Поставьте пирог в разогретую до 170°C духовку и запекайте около 40 минут до румяной корочки.
