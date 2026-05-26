Домашний плов – одно из тех блюд, которое всегда получается сытным, ароматным и очень домашним. Чтобы рис был рассыпчатым, а мясо мягким и сочным, важно правильно обжарить овощи и соблюдать пропорции воды. Для этого рецепта лучше всего подходит длиннозернистый рис, который хорошо держит форму во время приготовления. Ароматные специи, морковь и лук делают блюдо насыщенным и аппетитным. Такой плов прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления вкусного домашнего плова на обед опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 600 г

длиннозернистый рис – 250 г

лук – 3 крупные шт.

морковь – 3 большие шт.

чеснок – 4 зубчика

специи к плову – 1 ст. л.

лавровый лист – 2 шт.

масло – 70 мл.

вода – по необходимости

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте средними кусочками. Разогрейте масло в глубокой кастрюле или казане и обжарьте свинину до румяной корочки.

2. Лук нарежьте кубиком, а морковь – тонкими брусочками. Добавьте овощи к мясу и хорошо обжарьте до золотистого цвета. Именно этот этап придает плову насыщенный вкус и красивый цвет.

3. Добавьте специи для плова, лавровый лист, соль и перец. Влейте воду так, чтобы она покрыла мясо и овощи. Накройте крышкой и тушите до мягкости свинины.

4. Рис тщательно промойте несколько раз в холодной воде. Выложите его ровным слоем поверх мяса и овощей.

5. Осторожно долейте горячую воду так, чтобы она покрывала рис примерно на два сантиметра. При необходимости еще немного подсолите.

6. Добавьте зубчики чеснока, накройте кастрюлю крышкой и готовьте плов на маленьком огне примерно 20-30 минут, пока рис полностью не впитает жидкость.

7. В конце осторожно перемешайте плов и оставьте под крышкой еще на несколько минут.

