Вкусный плов с мясом на ужин: как приготовить сытное блюдо на сковородке
Очень быстро можно приготовить плов на сковородке. Добавьте сочную свинину, а также овощную зажарку. Рис достаточно быстро станет мягким и отлично подойдет для сытного ужина.
Идея приготовления сытного плова на ужин опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо (свинина) – 700 г
- рис – 500 г
- лук – 300 г
- морковь – 300 г
- масло – 80–100 мл.
- чеснок – 1 головка
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- специи для плова – 1-1,5 ст.л.
- вода – 700-900 мл.
Способ приготовления:
1. На разогретом масле обжарить лук до золотистости, добавляю морковь.
2. Мясо обжарить до румяности.
3. Всыпать соль, перец и специи для плова.
4. Залить водой, тушить 15-20 минут.
5. Сверху выложить хорошо промытый рис, в центр – чеснок.
6. Добавить воду, чтобы покрывала рис на 1-1,5 см.
7. Готовить до впитывания жидкости, накрыть крышкой и довести на минимальном огне.
8. Перемешать – плов готов
