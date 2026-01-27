Очень быстро можно приготовить плов на сковородке. Добавьте сочную свинину, а также овощную зажарку. Рис достаточно быстро станет мягким и отлично подойдет для сытного ужина.

Идея приготовления сытного плова на ужин опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (свинина) – 700 г

рис – 500 г

лук – 300 г

морковь – 300 г

масло – 80–100 мл.

чеснок – 1 головка

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи для плова – 1-1,5 ст.л.

вода – 700-900 мл.

Способ приготовления:

1. На разогретом масле обжарить лук до золотистости, добавляю морковь.

2. Мясо обжарить до румяности.

3. Всыпать соль, перец и специи для плова.

4. Залить водой, тушить 15-20 минут.

5. Сверху выложить хорошо промытый рис, в центр – чеснок.

6. Добавить воду, чтобы покрывала рис на 1-1,5 см.

7. Готовить до впитывания жидкости, накрыть крышкой и довести на минимальном огне.

8. Перемешать – плов готов

