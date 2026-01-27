Вкусный плов с мясом на ужин: как приготовить сытное блюдо на сковородке

Очень быстро можно приготовить плов на сковородке. Добавьте сочную свинину, а также овощную зажарку. Рис достаточно быстро станет мягким и отлично подойдет для сытного ужина.

Идея приготовления сытного плова на ужин опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо (свинина) – 700 г
  • рис – 500 г
  • лук – 300 г
  • морковь – 300 г
  • масло – 80–100 мл.
  • чеснок – 1 головка
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • специи для плова – 1-1,5 ст.л.
  • вода – 700-900 мл.

Способ приготовления:

1. На разогретом масле обжарить лук до золотистости, добавляю морковь.

2. Мясо обжарить до румяности.

3. Всыпать соль, перец и специи для плова.

4. Залить водой, тушить 15-20 минут.

5. Сверху выложить хорошо промытый рис, в центр – чеснок.

6. Добавить воду, чтобы покрывала рис на 1-1,5 см.

7. Готовить до впитывания жидкости, накрыть крышкой и довести на минимальном огне.

8. Перемешать – плов готов

