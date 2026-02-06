Вкусный праздничный салат с тунцом и гранатом: рецепт блюда с интересным сочетанием
Из тунца можно приготовить разнообразные закуски и горячие блюда. Также этот продукт идеально подходит для праздничных салатов. Соедините тунец с гранатом, а также добавьте легкую заправку на основе греческого йогурта.
Идея приготовления вкусного салата с тунцом и гранатом опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- салат айсберг – 1 шт.
- огурец свежий – 1-2 шт.
- кукуруза – 150 г
- тунец в собственном соку – 1 б
- гранат – 70 г
Ингредиенты для заправки:
- греческий йогурт – 3-4 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- лук синий – 1/2 маленькой
- чеснок – 2 зубчика
- горчица – 1 ч.л.
- сок лимона – 1 ст.л.
- соевый соус – 1-2 ст.л.
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления:
1. Листья салата айсберг порвите руками или нарежьте крупными кусками.
2. Огурцы нарежьте полукольцами или кубиками.
3. С тунца слейте лишнюю жидкость и слегка разберите рыбу вилкой.
4. Для заправки мелко нарежьте красный лук, чеснок измельчите.
5. Смешайте йогурт, масло, горчицу, лимонный сок и соевый соус до однородной консистенции.
6. Добавьте лук и чеснок, приправьте солью и перцем по вкусу.
7. В большой миске соедините салатные листья, огурцы, кукурузу и тунец.
8. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
9. Перед подачей посыпьте салат зернами граната.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: