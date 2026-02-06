Из тунца можно приготовить разнообразные закуски и горячие блюда. Также этот продукт идеально подходит для праздничных салатов. Соедините тунец с гранатом, а также добавьте легкую заправку на основе греческого йогурта.

Идея приготовления вкусного салата с тунцом и гранатом опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

салат айсберг – 1 шт.

огурец свежий – 1-2 шт.

кукуруза – 150 г

тунец в собственном соку – 1 б

гранат – 70 г

Ингредиенты для заправки:

греческий йогурт – 3-4 ст.л.

масло – 1 ст.л.

лук синий – 1/2 маленькой

чеснок – 2 зубчика

горчица – 1 ч.л.

сок лимона – 1 ст.л.

соевый соус – 1-2 ст.л.

соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления:

1. Листья салата айсберг порвите руками или нарежьте крупными кусками.

2. Огурцы нарежьте полукольцами или кубиками.

3. С тунца слейте лишнюю жидкость и слегка разберите рыбу вилкой.

4. Для заправки мелко нарежьте красный лук, чеснок измельчите.

5. Смешайте йогурт, масло, горчицу, лимонный сок и соевый соус до однородной консистенции.

6. Добавьте лук и чеснок, приправьте солью и перцем по вкусу.

7. В большой миске соедините салатные листья, огурцы, кукурузу и тунец.

8. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

9. Перед подачей посыпьте салат зернами граната.

