Салат с виноградом – очень эффектное блюдо для вашего праздничного стола. С фруктом очень вкусно сочетаются отварная курица и яйца. Также добавьте кубики твердого сыра. Получится просто и вкусно.

Идея приготовления сытного салата с виноградом и курицей опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

1 копченая/отварная куриная грудинка

4 вареных яйца

150 г винограда без косточки

150 г твердого сыра

2 зубчика чеснока

соль

майонез

Способ приготовления:

1. Яйца и курицу отварить.

2. Нарезать кубиком вместе с сыром.

3. виноград разрезать пополам. Если он большой – на 4 части.

4. Натереть чеснок.

5. Посолить по вкусу.

6. Заправить майонезом.

