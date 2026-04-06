Все рецепты
Вкусный праздничный салат с виноградом и курицей: заправляется майонезом
Салат с виноградом – очень эффектное блюдо для вашего праздничного стола. С фруктом очень вкусно сочетаются отварная курица и яйца. Также добавьте кубики твердого сыра. Получится просто и вкусно.
Идея приготовления сытного салата с виноградом и курицей опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 копченая/отварная куриная грудинка
- 4 вареных яйца
- 150 г винограда без косточки
- 150 г твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- соль
- майонез
Способ приготовления:
1. Яйца и курицу отварить.
2. Нарезать кубиком вместе с сыром.
3. виноград разрезать пополам. Если он большой – на 4 части.
4. Натереть чеснок.
5. Посолить по вкусу.
6. Заправить майонезом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: