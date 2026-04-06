Вкусный праздничный салат с виноградом и курицей: заправляется майонезом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
405
Салат с виноградом – очень эффектное блюдо для вашего праздничного стола. С фруктом очень вкусно сочетаются отварная курица и яйца. Также добавьте кубики твердого сыра. Получится просто и вкусно.

Идея приготовления сытного салата с виноградом и курицей опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 копченая/отварная куриная грудинка
  • 4 вареных яйца
  • 150 г винограда без косточки
  • 150 г твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • соль
  • майонез

Способ приготовления:

1. Яйца и курицу отварить.

2. Нарезать кубиком вместе с сыром.

3. виноград разрезать пополам. Если он большой – на 4 части.

4. Натереть чеснок.

5. Посолить по вкусу.

6. Заправить майонезом.

