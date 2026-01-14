Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
147
Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

Обычная капуста актуальна в любой сезон. Можно совместить сразу белую и фиолетовую – получится очень сочный и насыщенный по вкусу салат. Заправить очень вкусно с майонезом.

Идея приготовления вкусного салата из капусты опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная – 250 г
  • капуста краснокочанная – 250 г
  • морковь – 1 шт.
  • майонез – 120-150 г
  • горчица дижоньска 1 ч.л
  • горчица американская 1 ч.л
  • мед – 1 ч.л. (сахар)
  • сок лимона – 1 ст.л. (или уксус)
  • тимьян – 0,5 ч.л.
  • черный перец 1/3 ч.л
  • соль – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

1. Капусту нашинковать.

Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

2. Морковь натереть на мелкой терке.

Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

3. Добавить соль, примнуть.

Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

4. Для заправки соединить майонез, дижонскую горчицу, американскую горчицу, черный перец, тимьян, мед, сок лимона.

Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

5. Добавить заправку к капусте.

6. Перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты