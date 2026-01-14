Все рецепты
Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом
Обычная капуста актуальна в любой сезон. Можно совместить сразу белую и фиолетовую – получится очень сочный и насыщенный по вкусу салат. Заправить очень вкусно с майонезом.
Идея приготовления вкусного салата из капусты опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 250 г
- капуста краснокочанная – 250 г
- морковь – 1 шт.
- майонез – 120-150 г
- горчица дижоньска 1 ч.л
- горчица американская 1 ч.л
- мед – 1 ч.л. (сахар)
- сок лимона – 1 ст.л. (или уксус)
- тимьян – 0,5 ч.л.
- черный перец 1/3 ч.л
- соль – 1/3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Морковь натереть на мелкой терке.
3. Добавить соль, примнуть.
4. Для заправки соединить майонез, дижонскую горчицу, американскую горчицу, черный перец, тимьян, мед, сок лимона.
5. Добавить заправку к капусте.
6. Перемешать.
