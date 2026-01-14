Вкусный салат из белой и фиолетовой капусты: заправляется майонезом

Обычная капуста актуальна в любой сезон. Можно совместить сразу белую и фиолетовую – получится очень сочный и насыщенный по вкусу салат. Заправить очень вкусно с майонезом.

Идея приготовления вкусного салата из капусты опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 250 г

капуста краснокочанная – 250 г

морковь – 1 шт.

майонез – 120-150 г

горчица дижоньска 1 ч.л

горчица американская 1 ч.л

мед – 1 ч.л. (сахар)

сок лимона – 1 ст.л. (или уксус)

тимьян – 0,5 ч.л.

черный перец 1/3 ч.л

соль – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Морковь натереть на мелкой терке.

3. Добавить соль, примнуть.

4. Для заправки соединить майонез, дижонскую горчицу, американскую горчицу, черный перец, тимьян, мед, сок лимона.

5. Добавить заправку к капусте.

6. Перемешать.

