Салат из огурцов – это быстрое блюдо, которое всегда уместно на столе. Его легко приготовить из простых продуктов, которые есть под рукой. Такой вариант хорошо подходит как для ежедневного меню, так и для праздничной подачи. Он получается свежим, легким и одновременно сытным. Попробуйте этот рецепт, если хочется чего-то простого и вкусного.

Идея вкусного домашнего салата из огурцов опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 4-5 шт.

яйца вареные – 3 шт.

сыр твердый – 70 г

укроп – по вкусу

кукуруза консервированная – 3 ст.л.

Для соуса:

йогурт – 3 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы и нарежьте их небольшими кусочками или полукольцами.

2. Вареные яйца очистите и нарежьте кубиками.

3. Сыр натрите на средней терке. Укроп мелко порежьте.

4. В глубокой миске соедините огурцы, яйца, сыр, укроп и добавьте консервированную кукурузу.

5. Отдельно приготовьте соус: смешайте йогурт с измельченным чесноком, солью и перцем.

6. Заправьте салат соусом, хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.

7. Этот салат из огурцов – простой способ быстро приготовить вкусное и свежее блюдо без лишних хлопот. Он подходит для любого случая и легко дополнит ежедневное меню.

