Вкусный салат из огурцов на любой случай: как приготовить
Салат из огурцов – это быстрое блюдо, которое всегда уместно на столе. Его легко приготовить из простых продуктов, которые есть под рукой. Такой вариант хорошо подходит как для ежедневного меню, так и для праздничной подачи. Он получается свежим, легким и одновременно сытным. Попробуйте этот рецепт, если хочется чего-то простого и вкусного.
Идея вкусного домашнего салата из огурцов опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 4-5 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- сыр твердый – 70 г
- укроп – по вкусу
- кукуруза консервированная – 3 ст.л.
Для соуса:
- йогурт – 3 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте огурцы и нарежьте их небольшими кусочками или полукольцами.
2. Вареные яйца очистите и нарежьте кубиками.
3. Сыр натрите на средней терке. Укроп мелко порежьте.
4. В глубокой миске соедините огурцы, яйца, сыр, укроп и добавьте консервированную кукурузу.
5. Отдельно приготовьте соус: смешайте йогурт с измельченным чесноком, солью и перцем.
6. Заправьте салат соусом, хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.
7. Этот салат из огурцов – простой способ быстро приготовить вкусное и свежее блюдо без лишних хлопот. Он подходит для любого случая и легко дополнит ежедневное меню.
