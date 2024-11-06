Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких и бюджетных салатов. Стоит отметить, что заправлять такие салаты лучше не майонезом, а йогуртом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, который может быть вариантом легкого ужина и блюдом для праздничного стола.

Ингредиенты:

Пекинская капуста

Крабовые палочки

Зеленый лук

Вареные яйца

Кукуруза

Сметана

Соль и перец

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко все продукты.

2. Переложите в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите, перемешайте и можно есть!

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