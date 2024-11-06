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Вкусный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: рецепт блюда для ужина и новогоднего стола
Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких и бюджетных салатов. Стоит отметить, что заправлять такие салаты лучше не майонезом, а йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, который может быть вариантом легкого ужина и блюдом для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста
- Крабовые палочки
- Зеленый лук
- Вареные яйца
- Кукуруза
- Сметана
- Соль и перец
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко все продукты.
2. Переложите в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите, перемешайте и можно есть!
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