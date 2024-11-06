Вкусный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: рецепт блюда для ужина и новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
864
Рецепт блюда

Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких и бюджетных салатов. Стоит отметить, что заправлять такие салаты лучше не майонезом, а йогуртом.

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Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, который может быть вариантом легкого ужина и блюдом для праздничного стола.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста
  • Крабовые палочки
  • Зеленый лук
  • Вареные яйца
  • Кукуруза
  • Сметана
  • Соль и перец

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко все продукты.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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