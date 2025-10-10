Вкусный салат из свеклы, лука и соленых огурцов: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,1 т.
Свекла – универсальный овощ, с которым сочетаются разнообразные продукты. Можно сделать очень вкусный салат, добавив огурцы, лук, а также кукурузу. Майонез для такого рецепта вам не понадобится.

Идея приготовления вкусного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • свекла – 1 крупная (или средняя)
  • лук фиолетовый – 1 шт.
  • соленый огурец – 1 шт.
  • кукуруза – 2 ст.л.
  • зелень (укроп или петрушка) – по вкусу
  • горчица в зернах – 1 ч.л. с горкой
  • соль – по вкусу
  • масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу до мягкости.

2. Охладите и натрите на крупной терке.

3. Мелко нарежьте лук, соленый огурец и зелень.

4. Добавьте все к свекле вместе с кукурузой.

5. Добавьте горчицу, соль и заправьте растительным маслом.

6. Хорошо перемешайте.

