Свекла – универсальный овощ, с которым сочетаются разнообразные продукты. Можно сделать очень вкусный салат, добавив огурцы, лук, а также кукурузу. Майонез для такого рецепта вам не понадобится.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 1 крупная (или средняя)

лук фиолетовый – 1 шт.

соленый огурец – 1 шт.

кукуруза – 2 ст.л.

зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

горчица в зернах – 1 ч.л. с горкой

соль – по вкусу

масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу до мягкости.

2. Охладите и натрите на крупной терке.

3. Мелко нарежьте лук, соленый огурец и зелень.

4. Добавьте все к свекле вместе с кукурузой.

5. Добавьте горчицу, соль и заправьте растительным маслом.

6. Хорошо перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: