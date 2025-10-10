Видео дня
Вкусный салат из свеклы, лука и соленых огурцов: делимся простым рецептом
Свекла – универсальный овощ, с которым сочетаются разнообразные продукты. Можно сделать очень вкусный салат, добавив огурцы, лук, а также кукурузу. Майонез для такого рецепта вам не понадобится.
Идея приготовления вкусного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 1 крупная (или средняя)
- лук фиолетовый – 1 шт.
- соленый огурец – 1 шт.
- кукуруза – 2 ст.л.
- зелень (укроп или петрушка) – по вкусу
- горчица в зернах – 1 ч.л. с горкой
- соль – по вкусу
- масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу до мягкости.
2. Охладите и натрите на крупной терке.
3. Мелко нарежьте лук, соленый огурец и зелень.
4. Добавьте все к свекле вместе с кукурузой.
5. Добавьте горчицу, соль и заправьте растительным маслом.
6. Хорошо перемешайте.
