Вкусный салат из свеклы, с вареными яйцами и сыром: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
165
Вкусный салат из свеклы, с вареными яйцами и сыром: готовится элементарно

Салаты из свеклы – лучшее блюдо для перекуса и даже обеда и ужина. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, филе, яйцами, сыром. 

Видео дня
Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком, и без майонеза. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Свекла 4 шт. маленькая
  • Яйца 2 шт. 
  • Сыр 50 г
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Сметана 2 ст.л
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, натрите вместе с яйцами. 

Ингредиенты для салата

2. Сыр порежьте, добавьте к свекле, туда же тертый чеснок, соль, сметану и перец, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатпродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты