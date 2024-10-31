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Вкусный салат из свеклы, с вареными яйцами и сыром: готовится элементарно
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для перекуса и даже обеда и ужина. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, филе, яйцами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком, и без майонеза.
Ингредиенты:
- Свекла 4 шт. маленькая
- Яйца 2 шт.
- Сыр 50 г
- Чеснок 2 зуб.
- Сметана 2 ст.л
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите вместе с яйцами.
2. Сыр порежьте, добавьте к свекле, туда же тертый чеснок, соль, сметану и перец, перемешайте.
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