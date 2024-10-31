Салат из свеклы

Салаты из свеклы – лучшее блюдо для перекуса и даже обеда и ужина. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, филе, яйцами, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком, и без майонеза.

Ингредиенты:

Свекла 4 шт. маленькая

Яйца 2 шт.

Сыр 50 г

Чеснок 2 зуб.

Сметана 2 ст.л

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите вместе с яйцами.

2. Сыр порежьте, добавьте к свекле, туда же тертый чеснок, соль, сметану и перец, перемешайте.

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