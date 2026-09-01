Вкусный салат из запеченных баклажанов, перца и феты: блюдо на каждый день и для праздничного стола
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Из запеченных овощей легко приготовить вкусный и необычный салат. Баклажаны и сладкий перец хорошо сочетаются с сочными помидорами и слегка соленой фетой. А особая заправка с горчицей, медом и лимонным соком делает вкус блюда более ярким.
Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – несколько штук
- сладкий перец – несколько штук
- помидоры – несколько штук
- сыр фета – по вкусу
- свежая зелень – по желанию
Для заправки:
- растительное масло – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- зерновая горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала баклажаны и сладкий перец нужно помыть, обсушить и запечь до мягкости. Овощи можно готовить целиком или нарезать крупными кусочками, в зависимости от размера.
2. Пока овощи запекаются, подготовьте остальные продукты. Помидоры нарежьте средними кусочками, а фету разделите на небольшие кубики или просто раскрошите руками. Зелень по желанию мелко нарежьте.
3. Готовые баклажаны и перец немного остудите, после чего нарежьте удобными кусочками. Переложите их в салатник, добавьте помидоры и фету.
4. Отдельно приготовьте заправку. Смешайте растительное масло, соевый соус, лимонный сок, зернистую горчицу и мед. Перемешайте до однородности, чтобы мёд хорошо растворился в соусе.
5. Полейте салат готовой заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не размять фету. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.
6. Такой салат лучше всего подавать сразу после приготовления. Сочетание запеченных овощей, сочных помидоров, соленой феты и кисло-сладкой заправки делает его самостоятельным блюдом или удачным дополнением к мясу, рыбе или гарниру.
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