Вкусный салат из запеченных баклажанов, перца и феты: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Из запеченных овощей легко приготовить вкусный и необычный салат. Баклажаны и сладкий перец хорошо сочетаются с сочными помидорами и слегка соленой фетой. А особая заправка с горчицей, медом и лимонным соком делает вкус блюда более ярким.

Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – несколько штук

сладкий перец – несколько штук

помидоры – несколько штук

сыр фета – по вкусу

свежая зелень – по желанию

Для заправки:

растительное масло – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

зерновая горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала баклажаны и сладкий перец нужно помыть, обсушить и запечь до мягкости. Овощи можно готовить целиком или нарезать крупными кусочками, в зависимости от размера.

2. Пока овощи запекаются, подготовьте остальные продукты. Помидоры нарежьте средними кусочками, а фету разделите на небольшие кубики или просто раскрошите руками. Зелень по желанию мелко нарежьте.

3. Готовые баклажаны и перец немного остудите, после чего нарежьте удобными кусочками. Переложите их в салатник, добавьте помидоры и фету.

4. Отдельно приготовьте заправку. Смешайте растительное масло, соевый соус, лимонный сок, зернистую горчицу и мед. Перемешайте до однородности, чтобы мёд хорошо растворился в соусе.

5. Полейте салат готовой заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не размять фету. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.

6. Такой салат лучше всего подавать сразу после приготовления. Сочетание запеченных овощей, сочных помидоров, соленой феты и кисло-сладкой заправки делает его самостоятельным блюдом или удачным дополнением к мясу, рыбе или гарниру.

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