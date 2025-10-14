Салат из запеченных перцев – это легкое, ароматное блюдо, которое прекрасно подходит как к обеду, так и к ужину. Перцы получаются нежными, сладковатыми, с легким дымным привкусом. Сочетание с маслинами, сыром и зеленью делает салат особенно вкусным и ярким. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе или мясу.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 шт.

маслины – 100 г

петрушка – по вкусу

сыр дорблю или фета – 40-60 г

оливковое масло – для заправки

Способ приготовления:

1. Выложите болгарские перцы в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, на 45-50 минут.

2. Перцы должны стать мягкими, слегка подпеченными.

3. После запекания накройте их фольгой или пищевой пленкой и оставьте остыть – так кожура снимется намного легче.

4. Когда перцы остынут, аккуратно очистите их от кожуры и семян, затем нарежьте полосками.

5. Маслины нарежьте кружочками или оставьте целыми, сыр измельчите кубиками, петрушку мелко порежьте.

6. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: